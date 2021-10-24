24 Ekim günlük burç yorumları! Bir şans ve fırsatla karşılaşabilirsiniz

Akrep burcu insanların samimiyetini sorgulayabileceği bir gün geçirebilir. Balık burcunun gündeminde ise aile içi yardımlaşmalar olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber'den Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Aslan, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde iş ve özel hayatınızla ilgili pek çok görüşme yapabilir, yoğun bir iletişim trafiği içinde olabilir, hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Kardeşler, akrabalar gündemde olabilir. İlişkiler iyileşiyor.

BOĞA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde beklentileriniz ve isteklerinizin doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Onaylanma, anlaşılma arzunuz artabilir. Dış koşullar, enerjinizi düşürebilir veya yükseltebilir.

İKİZLER

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne hızlı başlayabilir, erken saatlerden itibaren planlarınızla hareket edebilirsiniz. Mantık ve duygu paralel çalışabilir, duygularınız ve mantığınız arasında ikilem yaşamaktan uzaklaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Aile içi ilişkiler, evinizle ilgili düzenlemeler gün içindeki meşguliyetleriniz olabilir. İş ve özel hayat, keyfi istekler ve gereklilikler arasında denge kurmanız gerekebilir.

ASLAN

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde ilişkilerinizde uzlaşmacı olabilir, birden fazla plan ve organizasyon içerisinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde bir şans ve fırsatla karşılaşabilirsiniz. Sosyal bir gün içindesiniz.

BAŞAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısından itibaren hedefler ve hedeflere ulaşma çabası ön planda olabilir. Etrafınızdan destek bekleyebilir, değer görmek isteyebilirsiniz. Kendi lehinize olan durumların peşinden gidebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde merakınızı uyandıran kişiler ve koşullarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızı daha çok akıl süzgecinden geçirmek isteyebilirsiniz. İlişkileriniz ve ilişkilerdeki paylaşımlar akşam saatlerinde ön planda.

AKREP

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde elinizde olmayan koşul ve durumlarla karşılaşabilirsiniz. Olayların iç yüzünü, insanların dürüstlük ve samimiyetini sorgulayabilirsiniz. Gizli işler ve arka plan durumlar içine girmeye açık olabilirsiniz.

YAY

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkileriniz ve sosyal çevreniz oldukça ön planda olacak ve iyicil enerjiler çalışacaktır. Sevginizi dile getirme arzunuz artabilir. Sevdiklerinizle daha fazla paylaşım içinde olmak isteyebilir, özlem ve merak duyabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde tanıdıklarınız ve çevrenizle yardımlaşma ve iş birliği içine girebilirsiniz. Güne daha hızlı başlarken, gün içinde de iş ve özel hayatınızdaki insanlarla ilgili haberler alabilir, bazı şeyler öğrenebilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde aşk ilişkileri, kardeşler ve yakın çevre ön planda olabilir. Çocuklarınızla ortak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Bugün pek çok konuya yüzeysel ve mesafeli yaklaşabilirsiniz.

BALIK

Bugün Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde dış koşullara göre hareket etmeniz gereken durumlar olabilir. Duygular ve sezgiler iç içe geçebilir. Aile içi maddi yardımlaşmalar, birikimler ve finansal konuşmalar gündemde olabilir.



