24 Haziran günlük burç yorumları | Oğlak Dolunay’ının etkileri bazı burçları olumsuz etkiliyor!

Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay kimi burçlar için olumlu olabilirken, kimi burçlar için de olumsuz enerjiler yayıyor. 24 Haziran günlük burç yorumlarında Kova burcunun sırları ortaya çıkabilir, Aslan burçları ise kariyer planı için hazırlık yapabilir. Oğlak burcunda saat 21:39’da 3 derecelik açısı ile büyük bir Dolunay meydana geliyor. Meydana gelen bu Dolunay’ın etkisiyle, kişisel haritalarımızda Oğlak burcunun olduğu evler, hayat alanlarımızdaki konular üzerinde büyük bir etkiye sahip oluyor. İşte 24 Haziran günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün süregelen aşk ilişkilerinde ise ani ve hızlı değişimler yaşanabilir. Değer görme, sevilme isteğiniz artabilir. Kıskançlık ve kontrol dürtünüz güçlenebilir. Yalnızlar için yüksek duygularla başlanacak bir ilişki gündemi ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün süregelen bir davanız varsa duruşmalarda dava karara bağlanabilir. Yasal haklarınızı koruma isteğinde olabilir ve yasal bir süreç başlatabilirsiniz. Karşınızdaki kişilere hak ettiği gibi muamele eden tavrınız öne çıkabilir. Hayatınızda köklü ve kalıcı değişimler zamanı.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün eskiden ve eskinin yüklerinden özgürleşebilir, yeni adaylara şans vererek sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Ay başındaki kasvet veya dağınıklık bu tarihten itibaren son buluyor. Süregelen ilişki ve arkadaşlıklarda kıskançlık durumlarına, kadınlarla ilişkilere dikkat.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde istekleriniz, beklentileriniz her zamankinden önemli hale gelebilir. Kendi hakkınızı savunabilir, kendi değerinizin farkına varabilir, size fayda sağlamayan ilişkilerden güçlü bir özgüvenle uzaklaşabilirsiniz. Bugünlerde ilişkinizin ilerleyişi ve kararları büyük oranda size bağlı olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün iş ilişkilerinde ani bir gerilim veya kopuşlar olabilir. İş yerinde bazı sırlar açığa çıkabilir. Siber saldırılara ve teknolojik alet arızalanmalarına karşı dikkat etmelisiniz. İş hayatınızdaki rutini ve alışkanlığı kırmak için daha cesaretli olacaksınız.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün yaşamınızda yasal haklar ve adalet ile ilahi adalet konuları çok daha ön planda olacak. İş hayatıyla bağlantılı yasal süreçler, tazminatlar bugünlerde gündemde olabilir. Ani iş değişiklikleri, işten çıkarılma veya şirket değişikliği bugün gerçekleşen dolunayın etkileri ile görülebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün gerçekleşen dolunay ile hayatınızın pek çok alanında bitiş ve başlangıçlar yapmaya dair potansiyel bir süreç başlıyor. Özellikle yalnız Teraziler için heyecan dolu bir flört, ilişki durumu başlayabilir. İlişkilerde duygularınıza ve aklınıza hitap eden bir ilişki formu içine dahil olabilirsiniz. Ailenin ve ev içindeki gelirin bereketi artabilir.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün sevdiklerinize karşı daha korumacı, kıskanç veya kontrol edici davranabilirsiniz. Bu da karşınızdakilerle zıtlaşma ve gerilime neden olabilir. Özellikle ev içerisinde yönetme, kontrol etme dürtünüzü beslemeyin. Bazı Akrepler için bugünlerde taşınma durumu ortaya çıkacaktır.

YAY BURCU YORUMU

Bugün aile üyeleri, eş ve kardeşlerle ortak finansal gündemler içinde olabilirsiniz. Araçlarla ilgili ödemeler, vergiler ve taksitler sebebiyle maddi düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Seyahat organizasyonları yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün sizin burcunuzda Dolunay meydana geliyor. İlişkilerinizde, dostluk ve ortaklıklarınızda kalıcı ve köklü bir değişim yaşanacak. Her türlü ilişkide yaşanan deneyimler daha kalıcı izler bırakır. Geri dönüşü olmayan adımlar atmak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Geçmişten ve geçmişin yüklerinden, size zarar veren toksik ilişkilerden bugünlerde özgürleşebilirsiniz.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün elinizde olmayan koşul ve durumlarla gerçekleşen konular, mecburiyetler ve zaruriyetler gündeme gelebilir. Hareket alanınızın kısıtlanması bugünlerde sizi öfke kontrol sorunlarına götürebilir. Özellikle kadınlarla ilişkilerde, çalışma arkadaşlarınızla öfke patlamalarına karşı dikkatli olun ve öfkenizi yönetin.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün bazı dostlarınızdan veya kadınlardan maddi veya manevi güçlü bir destek ve fedakarlık görebilirsiniz. Bazı kadınlarla veya aşk ilişkilerinde ise kıskançlık veya inatlaşmalar ilişkileri zehirleyebilir. Sorun çözme ve yaşam kalitenizi arttırma odaklı olmanız gereken bir gündesiniz.



