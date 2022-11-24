24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ GOOGLE'DA DOODLE OLDU! Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Google bu yıl da Öğretmenler Günü'nü atlamadı!

24 Kasım Öğretmenler Günü Google tarafından doodle yapıldı. Özel günlerde ana sayfasını doodle ile tasarlayan dev arama motoru, yine Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Doodle'da okul araç gereçlerine yer veren Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kullanıcılarına hatırlattı. İşte Google'ın özel olarak doodle hazırladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

24 Kasım Öğretmenler Günü, Google tarafından doodle ile kutlandı.

Google, Öğretmenler Günü sebebiyle doodle hatırlayarak ana sayfasına özel tasarımı yayımladı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.



