HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ GOOGLE'DA DOODLE OLDU! Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Google bu yıl da Öğretmenler Günü'nü atlamadı!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ GOOGLE'DA DOODLE OLDU! Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Google bu yıl da Öğretmenler Günü'nü atlamadı!

24.11.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Öğretmenler Günü Google'da doodle oldu. ABD'li arama motoru teknolojisi Google bu sene de öğretmenleri unutmadı. Dev arama motoru bu anlamlı güne özel bir doodle hazırladı. Bu gün Türkiye'de 1981'den bu yana kutlanmaktadır Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte Google'ın özel olarak doodle hazırladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ GOOGLE'DA DOODLE OLDU! Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı? Google bu yıl da Öğretmenler Günü'nü atlamadı!

24 Kasım Öğretmenler Günü Google tarafından doodle yapıldı. Özel günlerde ana sayfasını doodle ile tasarlayan dev arama motoru, yine Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Doodle'da okul araç gereçlerine yer veren Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kullanıcılarına hatırlattı. İşte Google'ın özel olarak doodle hazırladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü hakkında detaylar...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

24 Kasım Öğretmenler Günü, Google tarafından doodle ile kutlandı.

Google, Öğretmenler Günü sebebiyle doodle hatırlayarak ana sayfasına özel tasarımı yayımladı.

a3

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

öğretmen1

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

öğretmen e

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarıİşte en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
Deprem anında esrarengiz görüntü!Deprem anında esrarengiz görüntü!
"Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek panikle sokağa dökülenlere seslendi!"Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek panikle sokağa dökülenlere seslendi!
Anahtar Kelimeler:
Google Doodle

En Çok Okunan Haberler

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

İlginizi Çekebilir

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

Sevgiliden tek farkı var! ''Horlamaz, homurdanmaz, sinirlenmez''

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.