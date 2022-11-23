24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 2, 3, 4 kıtalık, uzun-kısa, duygulu ve anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri

Öğretmenler Günü'ne özel şiirler ve yazılar internette araştırılıyor. 24 Kasım Perşembe günü Öğretmenler Günü kutlamaları ve etkinliklerde şiir okumak isteyen öğrenciler en anlamlı ve güzel 24 Kasım şiirlerini inceliyor. İşte en güzel Öğretmenler Günü şiirleri...

ÖĞRETMENİM - RAGIP SARI

Ben,

Seni ilk defa

Okul duvarının dışından

Okula gitmezken tanıdım.

Kirli suratım, karışmış saçlarım

Çapaklanmış gözlerimle

Hep sana bakardım.

Anasızlığımın özlemini

Senin çocuklarla ilgilenmenle

Kapardım.

Okula başladığımda,

Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

Sıcacık bakışlarınla kurutur

Bana bir kerecik dokunman için

Her türlü yaramazlığı yapardım.

Ben,

Sevdalarımın en büyüğünü

Sana bakarak yaşadım.

Sevgili öğretmenim.

Ana Gibi, Baba Gibi

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin?

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil,Ana gibi

Baba değil,Baba gibi

Öğretmenim bende sevgin

Can içinde bir can gibi

BAŞÖĞRETMEN - TARIK ORHAN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenim.

ÖĞRETMENİME - SÜLEYMAN ÖZBEK

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel.

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel.

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,

Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel .

BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK - M. NİHAT MALKOÇ

Kara tahta başında

Başöğretmen Atatürk

Süzülen gözyaşımda

Başöğretmen Atatürk

Düşmanlar gelir dize

Gece çıkar gündüze

Kılavuzdur o bize

Başöğretmen Atatürk

Yokuşları düz eder

Yarınlardan söz eder

Geceyi gündüz eder

Başöğretmen Atatürk

Elsizlere el olur

Dilsizlere dil olur

Has bahçede gül olur

Başöğretmen Atatürk

Okşarken saçımızı

Isıtır içimizi

Doyurur açımızı

Başöğretmen Atatürk

Bilgisizliği yerer

Kalplerden sevgi derer

Bilgilerden taç örer

Başöğretmen Atatürk

Işık saçar geceye

Hayat katar heceye

İlham verir niceye

Başöğretmen Atatürk

Zihni arıdır aydan

Oku fırlatır yaydan

Haber verir uzaydan

Başöğretmen Atatürk

Sanma uyur toprakta

Her gün doğar şafakta

Gölgelenir bayrakta

Başöğretmen Atatürk

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Adın bize kılavuz, yolun yolumuz oldu

Sözlerin ve yaşamın bize kol kanat oldu

Seninle atan kalpler şimdi gerçeği buldu

Başımızın tacısın biricik öğretmenim.

Bir mum gibi eridin ama yaktın bizleri

Vatansever gençlerle doldurdun dehlizleri

Bize çizdiğin yolda Ata'mızın izleri

Asla silinmeyecek biricik öğretmenim.

Bilgilerle dolusun sanki bir kitap gibi

Söze senle başlarız tıpkı bir hitap gibi

Sana karşı gelince düşeriz bitap gibi

Rabb'im seni korusun biricik öğretmenim.

Sınıf bir gül bahçesi siz de bahçıvanımız

Bizi rengârenk yapan verimli toprağımız

Mevsim inat etse de kurusa yaprağımız

Yağmur olup yağarsın biricik öğretmenim.

ÖĞRETTİN ÖĞRETMENİM - M. NİHAT MALKOÇ

İlmin güzelliğini

Öğrettin öğretmenim

Tenin özelliğini

Öğrettin öğretmenim

Derinlere dalmayı

Hayattan zevk almayı

Bilgilerle dolmayı

Öğrettin öğretmenim

Uykudan uyanmayı

Bilgiye dayanmayı

Sevgiye boyanmayı

Öğrettin öğretmenim

İlmin derinliğini

Sabrın serinliğini

Ruhun erinliğini

Öğrettin öğretmenim

Güneş gibi doğmayı

Karanlığı boğmayı

Bilgi olup yağmayı

Öğrettin öğretmenim

Aşk mumu yakmasını

Varlığa bakmasını

Çağlayıp akmasını

Öğrettin öğretmenim

Harfleri, heceleri

Günleri, geceleri

Dağları, yüceleri

Öğrettin öğretmenim

Mutluluktan uçmayı

Gece ışık saçmayı

Dostlara yol açmayı

Öğrettin öğretmenim

Düşkünleri görmeyi

Yoksullara vermeyi

Olgunluğa ermeyi

Öğrettin öğretmenim

Başöğretmen (Tarık Orhan)

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM - FETHİ BOLAYIR

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne - baba gibisin,

Bizi, bağrına basarsın.

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ - O. KÖKSAL MEMİŞ

Ben, köy öğretmeniyim,

Dağ başında bulutların altında.

Toprak kokar ellerim,

Pantolonumda çamur lekesi var.

Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

Kars'tan Edirne'ye kadar.

Geceleri mum yakarım odamda,

Yarın dokuz Ekim,

Köyde bayram var.

On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

Tüm anadolu'ya selamları var.

Henüz kara tahtam yok,

İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

Aydınlık A'dan başlayacak

ANA GİBİ ANA, BABA GİBİ BABA - HÜSEYİN DÜZBASAN

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi

Sizi Görünce (Durdu Şahin)

Sizi görünce;

Eriyor yüreğimdeki buzlar,

Yüzümde çiçekler açıyor birden.

Zamanı süzüp içtiğim,

Ilık yaz akşamlarını hatırlıyorum

Kehribar tanesi gözlerinizden.



