24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! 24 Kasım Öğretmenler Günü 2, 4 ve 4 kıta şiirler için seçenekler

Öğretmenler Günü şiirleri, iki gün sonra yapılacak etkinlikler dolayısıyla merak edilen konular arasında yer alıyor. Perşembe günü yapılacak kutlamalarda gösterilerin yanı sıra şiirler de okunacak. Her yıl 24 Kasım’da kutlanan Öğretmenler Günü bu sene de heyecanla beklenmeye başlandı. Öğretmenlik mesleğini yapan kişiler için anlam ve önemi yüksek olan Öğretmenler Günü, ilk kez 1981 yılında kutlanmıştı. 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul etmesiyle birlikte Öğretmenlere ve adaylarına büyük önem verilmeye başlanmıştı. İşte en güzel, kısa ve uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri...
BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı Çebi
ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ
Ben, köy öğretmeniyim,
Dağ başında bulutların altında.
Toprak kokar ellerim,
Pantolonumda çamur lekesi var.
Pis değil ki, vatan toprağı kokar,
Kars'tan Edirne'ye kadar.
Geceleri mum yakarım odamda,
Yarın dokuz Ekim,
Köyde bayram var.
On beş kız, yirmi erkek kaydettim.
Tüm anadolu'ya selamları var.
Henüz kara tahtam yok,
İlk harfleri tanelerle yazdırttım.
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
BAŞÖĞRETMEN
Atatürk benim,
Başöğretmenim,
Ne öğrendimse,
Ondan öğrendim.
Yenilikleri,
Hep o düşünmüş,
Milleti için,
Ağlamış, gülmüş.
Çocuk kalbimle,
İlk onu sevdim,
Atatürk benim,
Başöğretmenimdir.
Tarık ORHAN
ÖĞRETMENİM
Öğretmenim:
Canım benim
Canım benim,
Seni ben pek çok
Pek çok severim.
Sen bir ana,
Sen bir baba,
Herşey oldun
Artık bana.
Okut, öğret
Ve nihayet,
Yurda yarar
Bir insan et.
Okut, öğret
Ve nihayet,
Yurda yarar
Bir insan et.