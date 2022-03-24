24 Mart Perşembe deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

24 Mart Perşembe günü Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Amasya, Erzincan, kars, Bursa ve Burdur gibi bazı illerimizde sarsıntı meydana geldi. 24 Mart Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi bu şehirlerde yaşan kişiler tarafından internetten araştırılıyor. 24 Mart 2022 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

24 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.24 06:09:45 40.4235 35.5137 5.4 -.- 2.4 -.- CAMURLU-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel

2022.03.24 05:18:33 36.2147 29.0543 11.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.03.24 04:59:09 39.8470 39.0145 5.0 -.- 3.6 3.6 KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2022.03.24 04:39:19 40.2918 42.4305 10.8 -.- 1.7 -.- HANDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2022.03.24 03:42:28 40.0687 28.6243 5.1 -.- 2.9 -.- INCEALIPINAR-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2022.03.24 03:24:33 37.8212 27.1552 3.5 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.03.24 03:23:43 37.5628 29.5707 7.2 -.- 2.0 -.- DUDEN-YESILOVA (BURDUR) İlksel

2022.03.24 01:31:37 37.3657 35.1353 15.3 -.- 2.2 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel

2022.03.24 01:11:21 40.7718 43.1880 27.2 -.- 1.8 -.- KIRCICEGI-SUSUZ (KARS) İlksel

2022.03.24 01:08:53 36.8092 30.5833 12.4 -.- 1.6 -.- HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel

2022.03.24 00:17:24 40.2047 35.2900 2.1 -.- 2.1 -.- ASAGIKUYUCAK-AYDINCIK (YOZGAT) İlksel

2022.03.24 00:13:38 36.8543 28.0565 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

