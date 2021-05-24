24 Mayıs günlük burç yorumları | 24 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

24 Mayıs Pazartesi günü, ay Terazi burcunda ilerliyor. Bugün sanatsal yönümüz ortaya çıkabilir ve estetik, adalet gibi konularla daha fazla uğraşabiliriz. İkizler burcu bugün iş hayatında ikili durumlar arasında kalabilirken, Koç burcu bugün kararsızlık ve ikilemler yaşayabilir. Yay burcu ise bugün işaretçi rüyalarla uyanabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün kararsızlık veya ikilem yaşadığınız bir konu sonuçlanmaya gidebilir. Risk alma ve cesaret gösterme konusunda daha hevesli olabilirsiniz. Israrcı olmak şartları zorlaştırabilir.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerden, dostluk ve ortaklıklardan yana karşılıklı beklentiler uyumsuz olabilir. Karşınızdakilerle farklı beklentilerde olabilirsiniz. Finansal anlaşmalarda daha titiz olma zamanı.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında ikili durumlarınız olabilir. Risk almanız veya yeniliklere gitmeniz gerekebilir. Beden sağlığınızı korumaya özen gösterin.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün hisleriniz ve sezgileriniz ile mantığınız arasında kalabilirsiniz. Mantıksal ilerleme ve gerçekçi olma zamanı. Anlık duygu ve düşüncelerle büyük kararlar almayın.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün daha kontrolcü olabilir, iş veya özel hayatınızda beklentilerinizi bulma konusunda ısrarcı olabilirsiniz. Size zarar veren ortamlardan, alışkanlıklardan uzaklaşma zamanı.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün detaylarda boğulmaya karşı dikkat edin. Bakış açınızı genişletin. Büyük resmi görmeye çalışın. Gün içinde planlarınız değişebilir. Sürpriz haberler alabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün plan dışı harcamalarınız olabilir. İlişkilerde kıskançlık ve inatlaşmalardan kaçının. Bazı ilişkilerde yüzleşme ve açık konuşmalar olabilir. Ertelenmiş alacaklarınıza ulaşabilirsiniz.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde beklenmedik gelişmeler ve değişimler olabilir. İş veya özel hayatınızdaki bazı kişilerin beklenti ve tavırlarında değişiklikler görebilirsiniz. Estetik ve güzellik konularıyla ilgilenebilirsiniz.
YAY BURCU YORUMU
Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içerisinde sorgulama haliniz artabilir. İş hayatında son dakika durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Karışıklıklara dikkat edin.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle ilişkilerinizde, aşk ilişkilerinde anlık gerilimler olabilir. Mantıksal ilerlemeli ve yıkıcı davranmaktan kaçınmalısınız.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün hayatınızın farklı alanlarında bitiş veya başlangıç kararları alabilirsiniz. Geleceğinizi ve ilerisini düşünerek hareket etmek kazandıracaktır. Yeni hedefler içinde olabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün ani kararlar alabilir, bazı kararlarınızdan ise vazgeçebilirsiniz. Planlarınız değişebilir. Ulaşımda ve seyahatte aksiliklere dikkat.
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