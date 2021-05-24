24 Mayıs günlük burç yorumları | 24 Mayıs'ta burçları neler bekliyor?

24 Mayıs Pazartesi günü, ay Terazi burcunda ilerliyor. Bugün sanatsal yönümüz ortaya çıkabilir ve estetik, adalet gibi konularla daha fazla uğraşabiliriz. İkizler burcu bugün iş hayatında ikili durumlar arasında kalabilirken, Koç burcu bugün kararsızlık ve ikilemler yaşayabilir. Yay burcu ise bugün işaretçi rüyalarla uyanabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün kararsızlık veya ikilem yaşadığınız bir konu sonuçlanmaya gidebilir. Risk alma ve cesaret gösterme konusunda daha hevesli olabilirsiniz. Israrcı olmak şartları zorlaştırabilir.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerden, dostluk ve ortaklıklardan yana karşılıklı beklentiler uyumsuz olabilir. Karşınızdakilerle farklı beklentilerde olabilirsiniz. Finansal anlaşmalarda daha titiz olma zamanı.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iş hayatında ikili durumlarınız olabilir. Risk almanız veya yeniliklere gitmeniz gerekebilir. Beden sağlığınızı korumaya özen gösterin.