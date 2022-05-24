HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

24.05.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişinin sonuçları 24 Mayıs akşam saatlerinde arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Sonuçlar birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Peki 24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren kısa süre içerisinde belli oluyor. Peki 24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?

24 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Aynı zamanda sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir anda bastırdı! Zor anlar yaşadılarBir anda bastırdı! Zor anlar yaşadılar
Kalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtıKalem fırlatıp bardak kırmıştı! Yayını böyle açtı
Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'Erdoğan 'Bunu bir kenara koyamayız' diyerek duyurdu! 'Açıklanabilir yanı yok...'
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu

Her satırı korkunç! Asansörde taciz, tecavüz girişimi, işkence...

Her satırı korkunç! Asansörde taciz, tecavüz girişimi, işkence...

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber

MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Arınç'tan 'AK Parti seçimi kazanabilir mi?' sorusuna yanıt

Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."

Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."

Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!

Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Hayvanseverlerin hedefi oldular! ''Ölüm tehditleri alıyoruz''

Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi

Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.