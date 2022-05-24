Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren kısa süre içerisinde belli oluyor. Peki 24 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

24 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Aynı zamanda sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden de ulaşabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



