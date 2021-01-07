24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?

Araç plaka kodu, yetkili birimlerin kolaylıkla araç hakkındaki bilgilere erişebilmesini sağlar. Plaka kodu aracılığıyla aracın kime ait olduğu, trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı ya da hangi ile kayıtlı olduğu gibi verilere erişilebilir. Bu nedenle araç plakaları, aracın ön ve arka tarafına rahatlıkla görülebileceği bir biçimde yerleştirilir. Nitekim plaka üzerinde bulunan harf ya da rakamların görülmesini engelleyecek hiçbir durumun ortaya çıkmaması da son derece önemlidir. Ülkemizdeki plaka sistemine göre, plaka kodunun başında bulunan iki haneli sayı, aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. 81 il plakasının ilk 67'si, bu doğrultuda alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Ancak 67 numaralı plaka kodundan sonraki illerin sırası il statüsü kazanma tarihlerine göre belirlenir. Yazımızın devamını inceleyerek "24 plakası hangi il için kullanılır? 24 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

24 Nerenin Plakası?

24 araç plakası, Erzincan iline aittir. 24 plaka imi taşıyan otomobil, kamyon, motosiklet ve buna benzer çeşitli araçların Erzincan iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Erzincan'dan bir önceki plaka numarası olan 23 ise Elazığ ilinin plaka kodudur. Aynı şekilde bir sonraki plaka numarası olan 25 de Erzurum iline aittir. Bunun yanı sıra plaka üzerinde bulunan harfler de ilçelere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Erzincan'a bağlı ilçelerin plaka kodlarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Aşağıda yer almayan ilçeler ise Erzincan'ın merkez ilçesi kapsamında plaka kodu alabilir.