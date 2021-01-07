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24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?

07.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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24 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 24?

Araç plakaları, hem dünya hem de Türkiye'de kullanılan trafik işaretlerinden biridir. Otomobil, kamyon ya da motosiklet gibi çeşitli taşıtların üzerinde bulunan plakalar, ülkelerin plaka sistemlerine göre farklı şekilde düzenlenir. Ülkemizde 81 ile karşılık 81 il plaka kodu vardır. Peki 24 nerenin plakası olarak geçer? 24 nerenin plaka kodu? İşte detaylar...

Araç plaka kodu, yetkili birimlerin kolaylıkla araç hakkındaki bilgilere erişebilmesini sağlar. Plaka kodu aracılığıyla aracın kime ait olduğu, trafiğe çıkabilir durumda olup olmadığı ya da hangi ile kayıtlı olduğu gibi verilere erişilebilir. Bu nedenle araç plakaları, aracın ön ve arka tarafına rahatlıkla görülebileceği bir biçimde yerleştirilir. Nitekim plaka üzerinde bulunan harf ya da rakamların görülmesini engelleyecek hiçbir durumun ortaya çıkmaması da son derece önemlidir. Ülkemizdeki plaka sistemine göre, plaka kodunun başında bulunan iki haneli sayı, aracın kayıtlı olduğu ili gösterir. 81 il plakasının ilk 67'si, bu doğrultuda alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Ancak 67 numaralı plaka kodundan sonraki illerin sırası il statüsü kazanma tarihlerine göre belirlenir. Yazımızın devamını inceleyerek "24 plakası hangi il için kullanılır? 24 hangi şehir anlamına gelir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

24 Nerenin Plakası?

24 araç plakası, Erzincan iline aittir. 24 plaka imi taşıyan otomobil, kamyon, motosiklet ve buna benzer çeşitli araçların Erzincan iline kayıtlı olduğunu düşünebilirsiniz. Erzincan'dan bir önceki plaka numarası olan 23 ise Elazığ ilinin plaka kodudur. Aynı şekilde bir sonraki plaka numarası olan 25 de Erzurum iline aittir. Bunun yanı sıra plaka üzerinde bulunan harfler de ilçelere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Erzincan'a bağlı ilçelerin plaka kodlarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Aşağıda yer almayan ilçeler ise Erzincan'ın merkez ilçesi kapsamında plaka kodu alabilir.

Erzincan Merkez İlçesine Ait Plaka Kodları

24 AC ve AZ 001 ile 999 arası
24 DC ve DD 001 ile 999 arası
24 DF ve DT 001 ile 999 arası
24 DY ve DZ 001 ile 999 arası
24 M 0001 ile 3500 arası
24 M 5000 ile 6000 arası
24 M 7001 ile 9000 arası
24 T 0001 ile 1000 arası
24 T 2001 ile 2500 arası
24 T 3001 ile 4500 arası plaka kodları alır.

Erzincan Tercan İlçesine Ait Plaka Kodları

24 DE 001 ile 999 arası
24 M 4501 ile 5500
24 T 1501 ile 2000 arası plaka kodları taşır.

Erzincan Refahiye İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

24 FA 001 ile 999 arası
24 M 6001 ile 7000 arası
24 T 2501 ile 3000 arası plaka kodları alır.

Erzincan Üzümlü İlçesine Ait Olan Plaka Kodları

24 M 9001 ile 9999 arası
24 T 4501 ile 5000 arası
24 UA ve UF 001 ile 999 arası plaka kodları alır.

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