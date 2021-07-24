24 Temmuz Cumartesi burç yorumları! Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor

Boğalar için yeni enerjilere odaklanma zamanı… İkizler, çeşitli sebeplerle yurtdışı bağlantılı işler ya da resmî adımlarla meşgul olabilir. Yengeçler için ekonomik adımlar atılabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’in 24 Temmuz Cumartesi gününe dair yengeç, koç, aslan, ikizler, boğa, terazi, oğlak, başak, akrep, yay, kova ve balık burçlarının yorumları…

KOÇ

Bugün Kova burcunda dolunay gerçekleşiyor. Tatil veya çocuklar için harcamalar yapabilirsiniz. Daha sosyal ve arkadaş canlısı olacağınız bu dönemde daha fazla harcama yapabilirsiniz. Yalnız olan Koçlar için ise bugünlerde arkadaşlıktan evrilen bir ilişki, flört başlangıcı ortaya çıkabilir. Bazılarınız sosyal medya aracılığıyla tanışmalar yaşayabilir.

BOĞA

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Aile büyükleri veya patronlarınız, üstlerinizle fikir ayrılıkları ortaya çıkabilir. Kendi istek veya hedeflerinizle çevrenizin söylemleri ve fikirleri arasında kalabilirsiniz. Bir seçim yapacak ve karar alacaksınız. Yeni enerjilere odaklanma zamanı.

İKİZLER

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Yurtdışı bağlantılı işler ve başvurular, resmi adımlar gündeminizde olabilir. Yabancı dil eğitimi, akademik çalışmalar ve dergi, reklam ve yayıncılık işleri dönemin öne çıkan konuları olacaktır.

YENGEÇ

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Krediler, borçlar ve birikim, yatırım konuları ön planda olabilir. İlişkilerinizde, dostluk ve ortaklıklarınızda kime, nerede sınır koyacağınız daha önemli olabilir. Evet ve hayırlarınız, ilişkilerin geleceğini ve ilerleyişini belirleyebilir.

ASLAN

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. İlişkilerinizde olgunlaşma, netleşme ve ilişkilerin geleceğini daha iyi görebilme hali söz konusu olacak. Pek çok ilişkinizde daha akılcı ve mantıksal davranmak isteyebilirsiniz. Bazı ilişkilerin gerektirdiği sorumluluklar bugünlerde daha önemli ve belirleyici olabilir.

BAŞAK

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Kariyeriniz ve çalışma hayatınızla ilgili radikal bir karar alabilirsiniz. Özellikle Şubat ayından bu yana ortaya çıkan konularda bu dönemde bir tamamlanma durumu söz konusu olabilir. İş arayan Başaklar için oldukça destekleyici bir süreç açılabilir.

TERAZİ

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. İlişkilerdeki önyargınızı kıran bir durum karşınıza gelebilir. Arkadaşlıktan gelişen bir ilişki ortaya çıkabileceği gibi süregelen sevgililik ilişkinizde ise arkadaş olabilmek daha bağlayıcı ve önemli hale gelebilir.

AKREP

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Aile üyeleri veya akrabalardan bazılarıyla mesafeleşme kararı alabilirsiniz. Sınırlı iletişim ve mesafeli tavırlar bugünleri daha huzurlu geçirmenizi sağlayabilir. Bir başlangıç ve yeniliğin olabilmesi için eskinin bitmesi gereken bir durum ortaya çıkabilir.

YAY

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Daha fazla bilgi edinme arayışında ve arzusunda olabilir, eğitim ve kurslar alabilirsiniz. Profesyonel olarak yazı işleriyle uğraşanlar için verimli işlerin çıkarılabileceği günler. Hobi olarak yazılar yazmanız, deneme çalışmaları yapmanız ise beklediğinizden iyi ürünleri ortaya koymanızı getirebilir.

OĞLAK

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Elinizdeki parayı daha iyi yönetmekle ilgili kendinize sınırlar çizmeli aynı zamanda öz eleştiride aşırıya kaçmak yerine kendinizi onaylamalısınız. Gün içinde daha gerçekçi ve mantıksal bakmak gerekecek.

KOVA

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Kendi yolunuza, kendi planlarınıza odaklanma eğiliminde olacaksınız. Bugünlerde sevdiklerinizi ve yakınlarınızı kırmadan, ilişkileri yıpratmadan kendi duygu ve düşüncelerinizi dile getirmelisiniz. İçinize attıklarınız ve konuşmaktan kaçmalarınız sizi bir anda basit bir konuda patlama noktasına götürebilir.

BALIK

Bugün Kova burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Gün içinde kadersel deneyimler ve karmanın getirdiği ödül ve cezalar ön planda olacak. Sizin iradeniz dışında gelişen güzel olaylar, verdiğiniz emek ve sabrın ödülü olarak gelecektir.



