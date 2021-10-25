25-31 Ekim haftalık burç yorumları! Finansal konular ön planda olacak

Akrep burcu hafta başından itibaren motivasyon, enerjinin yüksek olacağı bir döneme girecek. Balık burcunun hafta başından itibaren şansı artabilir. İşte 25-31 Ekim haftası Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Terazi, Yay, Kova, Başak, Balık, Aslan, Akrep, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bu hafta Güneş Akrep burcunda ilerliyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca sizler için finansal konular ön planda olmaya başlayacak. Hırslı, mücadeleci yanınızın bu dönemde güçlenmeye başladığını göreceksiniz. Aşk ilişkilerinde tutkular ve zaaflar, güç konuları ön planda olacak. Sağlıkla ilgili sorunlarınız olduğu takdirde tedavilerden olumlu yanıtlar alacağınız ve bağışıklığınızın güçleneceği, sağlığınızın toparlanacağı bir süreç söz konusu olacaktır. Salı ve Çarşamba günlerinde aile üyeleriyle ilişkilerinizde, ebeveynleriniz ve kendi ebeveynliğinize dair konularda kısa süreli krizler, karmaşalar olabilir. Krizlere çekilmek yerine çözüm odaklı hareket etmeye çalışın. Özel hayatınızdaki ilişkilerde kıskançlık duygusuna dikkat edin. Taşınma ve düzen değişikliğine dair konularda bir karmaşa çözülebilir. Duygusal birlikteliklerinizde ve kadınlarla ilişkilerinizde yanılma, yanıltma durumlarına açık enerjiler hakim. Bir yanılgınızdan uyanabilirsiniz. Kişileri ve olayları gerçekliğiyle görmeye gayret edin.

BOĞA

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca ilişkileriniz, ortaklık ve dostluklarınız ön planda olmaya başlayacaktır. Son bir aydır geçirdiğiniz içsel süreçler, sorgulamalar ve denemeler artık adım atmanıza, kararlarınızı açıklamanıza ve daha açık tavırlarda olmanıza yol açacaktır. Bazı ilişkilerdeki gizli duygular, saklı durumlar açığa çıkacaktır. Dostlarınızı ve düşmanlarınızı daha iyi tanırken, bir aşk itirafı da alabilirsiniz. Haftanın ilk yarısında estetik konularda abartılara gitmemeye dikkat edin. Arkadaşlık ilişkilerinizde ve kadınlarla ilişkilerde doğru mesafelerde olun. Bazı duygusal beklentilerinizin havada kaldığını hissedebilirsiniz. Fakat haftanın ikinci yarısında bu enerji yavaş yavaş dağılmaya başlayacaktır. Özellikle hafta sonu Mars'ın da ilişkiler evinize geçişiyle pek çok dostluk ve birliktelik sağlamlaşmaya başlayabilir. Karşınızdaki kişiden beklediğiniz, sergilemesi gereken tavrı görebilirsiniz. Krediler, borçlanma ile yapılan alışverişler ve bankacılık işlemlerinde daha dikkatli olun.

İKİZLER

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca iş ve çalışma hayatı, sorumluluklar ve zorunluluklar ön planda olmaya başlayacak. Bir süredir ilişkilerinize, mutluluğunuza, isteklerinize odaklıyken artık gerekliliklere odaklanmalı, emek vermeniz gereken yerde çaba sarf etmelisiniz. Bu süreç bazılarınız için çalışma şekli, düzeni veya kurumunda değişikliklere neden olabilir. Haftanın ilk yarısında Venüs-Neptün bağlantısı ilişkileriniz veya iş hayatınızla ilgili bazı konularda önünüzü görmekte zorlanmanıza neden olabilir. Duygusal gel-gitler, motivasyon değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Bugünlerde kendinize yüklenmeyin, şartları zorlamayın ve netleşmek için acele etmeyin. Zira haftanın ikinci yarısında bu belirsizlik veya karışıklık havası dağılmaya başlayacak. Özellikle hafta sonu Marsın Akrep burcuna geçişi nerede, hangi aksiyonu alacağınıza dair çok daha net ve kararlı bir enerjiyi çalıştıracak. Aklınıza koyduğunuz hedeflerin peşinden gitme çabasına gireceksiniz.

YENGEÇ

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca yüklü alım-satımlar konusunda gündemleriniz netleşmeye başlayacak. Birikimlerinizi bir yatırıma çevirebilir veya satın alımlar yapabilirsiniz. Bu dönemde baba ve eş gibi eril figürlerden maddi yardım ve destekler de görebilirsiniz. Eril figürlerle iş birliği içerisinde olabilirsiniz. Özgüvenin, cesaret duygusunun artacağı bir dönem başlıyor. İlişkilerinizde parlayacağınız, tutkuların ve derin duyguların ön planda olacağı, bir süredir var olan dengesizlik ve ikilemlerin son bulacağı bir dönem başlıyor. Evli Yengeçler için çocukların sağlığı, gelişimi ve çocuklarla ilgili finansal planlamalar ön planda olmaya başlayabilir. Hafta başında Venüs-Neptün bağlantısı iş hayatınız ve günlük yaşamınızda planların değişimi, karışıklık ve iptaller gibi durumlar getirebilir. Sağlıkla ilgili ilaç, aşı tedavileri gündeminizde olabilir. Eğitim hayatınız için ilişkilerinizden destek ve yardım alabilirsiniz. Hafta sonuna dek duygusal birlikteliklerde abartılı düşüncelerden, aşırı iyimserlik ve aşırı kötümserlikten kaçının.

ASLAN

Bu hafta Koç Burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Hafta içerisinde iş hayatınız ve yaşam düzeninizle ilgili risk içeren kararlar alabilirsiniz. İstifa, işten çıkarılma, pozisyon değişikliği veya hiç bilmediğiniz bir alanda işe başlama gibi konular karşınıza gelebilir. Çoğunlukla bu dönemde bir süredir düşündüğünüz, gündeminizde olan mevzular hayatınızda gözle görünür hale gelecektir. Bu yüzden bugünlerdeki deneyimleriniz geçmişi olan konular üzerinden gelecektir. Hafta içerisinde disipline olmanız gereken koşullar içinde olabilirsiniz. Fakat şartlar sebebiyle planlarınız zaman zaman değişebilir. Finansal konularda son bir aydır süren karmaşa veya belirsizliğiniz Cuma gününden itibaren son buluyor. Merkür retrosunun Cuma günü bitişiyle duygularınızda ve isteklerinizde de netleşirken ilişkilerinizde daha net tavırlar sergileyebileceksiniz. Eğitim ve yolculuklarla ilgili yapılması gereken işler, evraklarla ilgili düzenlemeler, zorunlu görevler ön planda olabilir. Diş, cilt, kemikler ve saçlarla ilgili konularda daha titiz ve özenli olun.

BAŞAK

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca zihinsel konularda netleşmeye başlayacağınız, arkanızdan dönen durumları fark edebileceğiniz, sezgilerinizin güçleneceği ve içgörülerinizle hareket edebileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Kardeşler, yakın çevre ve komşularla ilişkiler de bugünlerde öne çıkacaktır. Kısa ve keyifli seyahatler yapabilirsiniz. Uzaklardaki kişilerle telepatik durumlar yaşayabilirsiniz. Hafta başında Venüs-Neptün arasındaki bağlantı, ilişkilerinizde küslük ve barışma gibi durumlara açık enerjiler çalıştırabilir. Dargınlıklar giderilebilir. Süregelen ilişkilerde ise alınganlık ve hassasiyetler ortaya çıkabilir. Çoğunlukla geçici hassasiyetlerin sebebiyet vereceği alınganlık durumlarına takılmamak faydanıza olacaktır. Bazı ilişkilerinizi doğrularınız ve değerlerinizle gözden geçirebilirsiniz. Empati ve anlayışın önem kazandığı günlerdesiniz. Taşınma, davalar ve yasal süreçlerle ilgili erteleme gerektiren durumlar olabilir.

TERAZİ

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca duygularınızda, isteklerinizde netleşebileceğiniz; maddi konularda daha akıllıca hareket edeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Özgüvenin arttığı, katılacağınız ortamlarda ve kalabalıklarda insanları etkiniz altına alabileceğiniz enerjiler çalışacaktır. Partnerlik ilişkilerinde ise istediğini elde etme hırsı artabilir. Karşınızdakileri bu gayeyle ikna edebilirsiniz. Haftanın ilk yarısındaki Venüs-Neptün bağlantısı dış görüntünüzle ilgili değişiklik yapma ihtiyacını ortaya çıkarabilir. İş ilişkilerinizde sessiz alınganlıklar, işlerinizde bazı karışıklıklar olabilir. Günlük hayatınızda unutkanlıklara açık olabilirsiniz. Ulaşımda ise Pazartesi ve Salı günü aksaklıklara dikkat. Haftanın ikinci yarısında bu karmaşalar sonlanacak, bir süredir meşgul olduğunuz konuda bir kapanış ve tamamlanma yaşayacaksınız. İlişkilerde şartları zorlamamanın gerektiği bir hafta içerisindesiniz.

AKREP

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca enerjinin, motivasyon ve canlılığın artacağı bir dönemde olacaksınız. Bir süredir var olan enerji dağınıklığı, içe çekilme ve pasif haller sonlanacaktır. Özellikle iş hayatı için daha iyi bir süreç başlıyor. Yöneticilik, terfi, yöneticilerle iş birliği gibi durumlar karşınıza gelebilir. Hafta içinde elinizde olmadan gelişebilecek durumlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Önemli işleriniz ve önemli planlarınızla ilgili bir b planı yapmaya çalışın. Alternatifler yaratmak zarara uğramanızı engelleyebilir. Finansal konularda özellikle riskler almaktan kaçınmanız gereken günler olacaktır. Hafta sonu Mars'ın da sizin burcunuza geçişiyle iş hayatınızla ilgili bir süredir emek verdiğiniz durumu tamamlayabilir, sonlandırabilir ve yeni bir sürece başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili hafta içinde mide hassasiyetlerine dikkat edin ve bağışıklığınızı güçlendirecek besinler tüketmeye çalışın. Aile ilişkileri, ebeveynler bazı sorumluluklar getirebilir.

YAY

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca geleceğe yönelik planlarınız, idealleriniz ve hayalleriniz doğrultusunda alınacak riskler gündeme gelecektir. Eğitim süreçlerinizde netleşmeler olabileceği gibi başvurularınızdan yanıtlar da alabilirsiniz. Bazılarınız için bu dönemde bir eğitimi tamamlama, bir eğitim sürecinde uzamış-aksamış durumu kapatma, mezuniyetler gündeme gelebilir. Eğitimler sebebiyle yurtdışı seyahatleri gerçekleştirebilirsiniz. Enerjiniz ve motivasyonunuz, uyku düzeninizden etkileneceği için düzenli yaşam içinde olmaya çalışın. Hafta başında burcunuzdaki Venüs, Neptün ile açı yapacak. Sağlıkla ilgili destekler, estetik kaygılar, dış görüntünüzle ilgili değişiklikler ve geleceğe dair arzular ve beklentiler ön planda olabilir. Dua ve dileklerinizin enerjisi güçlenebilir, niyetlerinizi hayatınıza çekebilirsiniz. Yakın ilişkilerde affetme, barışma, zorunlu fiziksel ayrılıklar ve yolculuklar gündeme gelebilir. Duygusal değişimleri daha sık yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca sosyal çevrenizdeki ilişkilerde sahiplenme ve yardımlaşma ön planda olacaktır. Arkadaşlıklarınızdan gerçek samimiyet bekleyebilirsiniz. İlişkilerinizde güvene daha fazla önem verebilirsiniz. Finansal konular, ilişkilerinizdeki kararlarınızda etkenlerden biri olabilir. Geleceğinizi planlamalak, planlarla ilerlemek her zamankinden önemli hale gelebilir. Hafta başında ayrıca Venüs-Neptün bağlantısı gerçekleşirken bugünlerde sevilme ve değer görme duygusu sizler için daha gel gitli yaşanabilir. Sizden veya karşınızdakilerden yana gizli ilişkiler, ilişkilerde gizlenen duygular gündemde olabilir. Yurtdışıyla bağlantılı işler, yolculuklar ve seyahatler, yabancı dil eğitimi ve yurtdışında planlanan eğitim süreçleri için bu dönem daha fazla destekleyici çalışacaktır. Abartılı hayaller ve illüzyonlardan uzak kaldığınızda doğru varsayımlarla kazanabilirsiniz. Kardeşler ve komşularla ilişkiler nispeten hassas olabilir. Kazalara dikkat.

KOVA

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca hayatınızın farklı alanlarındaki bekleyişler sonlanacak. Merkür retrosunun da bitişiyle yepyeni adımlar ve önemli imzalar atabilirsiniz. İlişkilerinizde bitiş ve başlangıçlar noktasına gelinebilir. Bazı ilişkilerin değişmesi ve dönüşmesi gerekecektir. Karşınızdaki insanları bu dönemde daha iyi okuyabilir, tanıyabilir ve anlayabilirsiniz. Siz ise karşınızdakilere daha gizemli, kontrolcü davranabilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı kişilerden aşk itirafı, sırların paylaşılması ve gizli olanın dile getirilmesi durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk yarısında Venüs-Neptün bağlantısıyla finansal konularda hareketlilik artacaktır. Geleceğe dair finansal sorgulamalar, varsayımlar ve planlar içinde olabilirsiniz. Birikim, yatırım, satın alımlar gibi gündemler ön planda olacak. Gereksiz harcamaları azaltmanız gereken günlerdesiniz. Hafta sonuna doğru yöneticilerinizle önemli bir konuşma, görüşme gerçekleştirilebilir.

BALIK

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiyor. Hafta başından itibaren bir aylık süreç boyunca şansınız artabilir, ilahi adalet durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda başvuru-mülakat süreçlerini daha çok istediğiniz gibi yönetebilir ve insanları etkiniz altında bırakabilirsiniz. Bu süreç içerisinde iş hayatında çalışanlar ve personellerle ilgili düzenleme yapmanız gerekebilir. Bazı iş arkadaşlarınız ekibinizden ayrılabilir, istifalar olabilir. Haftanın ilk yarısında etkin olan Venüs-Neptün bağlantısı ile yaşamınızda hakim olan bir şifalanma etkisi görebilirsiniz. İlişkilerden yana dengeli ilerleyenler için eski yaraları şifalandıran, umudunuzu yükselten durumlar hakim olabilir. Bağlanma sorunları ve idealize etme hali içinde olanlar içinse dalgalı bir süreç söz konusu olabilir, ilişkiler kısa bir testten geçebilir. Yabancılar, yabancı insanlarla tanışmalar ve yurtdışıyla bağlantılı eğitim süreçleri gündeminizde olabilir. Yolculuk organizasyonlarında değişiklikler yapılabilir. Fikirleriniz ve planlarınızın değiştiği bir haftadasınız.



