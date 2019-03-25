25-31 Mart haftalık burç yorumları

KOÇ 25-31 Mart haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Seyahatleriniz gündemde olabilir. Eğitim hayatınız, akademik konularınız, yurt dışı işleriniz ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı günü 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar duygusal hayatınızın ön plana çıktığı bir dönem sizleri bekliyor. Daha romantik bir dönemde olacaksınız. Partnerinizden sevgisini daha fazla gösterdiğini göreceksiniz. Geçmişinizde bıraktığınız biri de karşınıza tekrar çıkabilir. Çarşamba sabahı hayatınızın her alanında olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Perşembe 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. Hem fiziki hem duygusal yorgunluğunuz, kafa karışıklıklarınız sona eriyor. Hafta sonu enerjiniz yükseliyor. Sosyal yönünüz ön planda olacak. Dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Şansınızın da açık olacağı bir dönemde olacaksınız. Evde oturmak yerine enerjinizi dışarıda harcamak isteyeceksiniz. Sadece Cumartesi sabahı riskli işlerden kendinizi sakının. Pazar 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar iletişim trafiğiniz artacak. Yeni edindiğiniz çevrelerden güzel kariyer fırsatları bulabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili gelişmeler olabilir. Eğitim hayatında zorlu ve savaşmanızı gerektirecek durumlar meydana gelebilir.

BOĞA 25-31 Mart haftasına başladığınızda maddi durumunuz, ödemeleriniz ön planda olabilir. Borçlarınız varsa kapatmak için elinize para geçebilir. Sağlığınızla ilgili ameliyat olma durumu varsa belki güzel ilerlemeler sebebiyle operasyon geçirmenize gerek kalmayabilir. Sadece Salı gününe dikkat etmelisiniz. Hem maddi hem fiziki riskli hareketlerden kaçının. Çarşamba sabahı beklemediğiniz bir anda maddi durumunuzla ilgili olumlu gelişme yaşayabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar şansınızın açık olduğu bir dönemdesiniz. Bazılarınız yaptığı işte üne bile kavuşabilir. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Bir arkadaş ortamında yeni biriyle tanışabilirsiniz. 28 Mart Perşembe günü Merkür retrosu bitiyor. Bir şekilde ilerlemeyen işleriniz, yaşadığınız şanssız durumlar sona eriyor. Hafta sonu bazılarınızın aklında kariyer konuları olabilir. Belki de fazladan çalışmanız gerekebilir. Bazılarınız da geleceğiyle ilgili artık kesin kararlar almaya başlayabilir. 31 Mart Pazar günü Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar maddi konularda gelişme yaşayabilirsiniz. Fakat bu kolayca olmayabilir. Önce hak ettiğiniz para için savaşmanız gerekebilir. Siz emek verdikçe karşılıksız kalmayacaktır.

İKİZLER 25-31 Mart haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınız ön plana çıkabilir. Partneriyle sorun yaşayanlar bu hafta ile beraber çözüme kavuşturup, daha da güzel bir geleceğe adım atabilirler. Ortak iş açmışlar varsa ortağıyla beraber yeni işlere imza atabilirler. Salı günü biraz daha alıngan olabilirsiniz, hemen tepki vermeyin. 26 Mart Salı Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar kariyerinizde parlayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş başvurusu yapmayı düşünüyorsanız bu dönem idealdir. Çarşamba sabahı ilişki hayatınızda şansınız çok açık. Yalnızlar yeni bir ilişkinin ilk adımlarını atabilir. 28 Mart Perşembe yöneticiniz Merkür retro hareketini bitiriyor. İş hayatınızla veya geleceğinizle ilgili yaşadığınız karamsarlıklar sona eriyor. Hafta sonu enerjiniz düzeliyor. Pozitif bir İkizler burcu ortaya çıkıyor. Seyahatler çıkabilir veya gelecekler ilgili yeni tatil planları yapabilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz artabilir. Pazar günü 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar enerjiniz yerine geliyor. Kendinize önem vereceğiniz, sizi ne mutlu ediyorsa ona odaklanacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Karşı tarafın üstünde etki bırakacağınız bir dönemdesiniz. Size bakanlar gözlerini geri alamayabilirler.

YENGEÇ 25-31 Mart haftasına başladığınızda hafta sonuna oranla enerjinizi düşük hissedebilirsiniz. Ofis ortamınızda hoşunuza gitmeyen veya değiştirmek istediğiniz şeyler varsa bu hafta eyleme geçebilirsiniz. Çalıştığınız ekiple yeni projelere başlayacaksanız Pazartesi ve Çarşamba sabahı güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlığınızda da düzelmeler olsa da Salı günü kendinizi ihmal etmeyin. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar yılın en mutlu dönemlerinden birini yaşayabilirsiniz. İçinizdeki sevinç ve huzur anlatılamayacak kadar güzel olacak. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda parlayabilirsiniz. Seyahatlerinizde birine gönlünüzü kaptırabilirsiniz. Perşembe 28 Mart’ta Merkür retrosu sona eriyor. Akademik konularınızda, yurt dışı işlerinizde artık harekete geçebilirsiniz. Venüs’ün ve Merkür retrosunun bitmesiyle hiçbir şey sizi mutsuz edemeyecek. Olumlu haberler teker teker gelecektir. Hafta sonu ise maddi olarak pek fazla açılmamaya dikkat edin. Cumartesi sabahı sağlığınızı riske atacak hareketlerden sakının. Pazar 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sağlığınızla ilgili konulara enerjinizi harcayabilirsiniz. Hastanelerde vakit geçirebilirsiniz. Duygusal olarak artık arka planda kalmayacaksınız. Sevginizi, öfkenizi tüm duygularınızı karşı tarafa belli edeceksiniz. Yoga, meditasyon gibi aktivitelere ilginiz artabilir.

ASLAN 25-31 Mart haftasına şanslı başlıyorsunuz. Pazartesi sabahından itibaren bunu hissetmeye başlayacaksınız. Aşk hayatınızda da bu şans kapınızı çalacak. Yalnızlar için güzel gelişmeler yaşanabilir. İlişkisinde sorun olanlarsa bir şans daha verip tutkuyla ilişkisine devam edebilirler. Çocuğunuzla ilgili de yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı günü biraz daha anlayışlı olmanız gerekebilir. 26 Mart Salı ise Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar maddi olarak kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için paralar elinize ulaşabilir. Miras konusu varsa lehinize sonuçlanabilir. Çarşamba sabahı ise sizleri için her konuda ve özellikle aşkta şanslı olduğunuz bir zaman dilimi olacaktır. Perşembe günü 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. Finansal konulardaki zorluklar artık sizi bırakıyor. Sağlığınızla ilgili bir ameliyat kararı alındıysa retronun bitmesiyle bir doktora daha gözüküp fikir alın. Hafta sonu evlilik ve ilişki hayatınız ön plana çıkabilir. Partnerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Pazar ise 31 Mart’ta Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar bulunduğunuz çevrede takdir edilecek başarılar elde edebilirsiniz. Bu dönem olmaz dediğiniz her şey gerçek olabilir. Dostlarınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. Beraberce planlar yapabilirsiniz. Sosyal yönünüz aktif olacak. Yardım kuruluşlarında görev almak isteyebilirsiniz.

BAŞAK 25-31 Mart haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz ile ilgili konular vaktinizi alabilir. Aile içerisinde çözülmesi gereken konular olabilir. Evinizde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bu ufak bir dekor değişikliği de olabilir. Ailenizdeki bir ferdin sağlık sorunuyla ilgili Salı günü ilgilenmeniz gerekebilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar evlilik tekliflerine hazır olun. İlişki ve evlilik hayatınızda altın döneminiz başlıyor. Evliliğinde sorun olanlar bitti derken tam tersi büyük bir aşkla yoluna devam edebilirler. Karşı taraftan hiç olmadığı kadar ilgi görebilirsiniz. Romantik bir dönemde olacaksınız. Ortak iş açmışlar varsa maddi kazancı yüksek olan bir projeye imza atabilirler. Yalnızlar ise yeni bir ilişkiye adım atabilir. Çarşamba sabahı ailecek sevineceğiniz güzel bir gelişme olabilir. İlişkinizde tam da güzel etkiler alırken size sorun çıkartan Merkür retrosu da Perşembe sona eriyor. Hafta sonu ise enerjiniz biraz azalabilir. Özellikle Cumartesi sabahı ani bir rahatsızlıkla uyanabilirsiniz. Ofis ortamında yaşadıklarınızı aklınızdan çıkarıp hafta sonunun keyfini çıkarın. Pazar günü 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar kariyerinizde yoğun bir dönemde olacaksınız. Tüm enerjinizi işinize harcayabilirsiniz. Yeri geldiğinde bazı konular için savaşmanız gerekebilir. Ama bu emeklerinizin sonucun güzel bir kariyer başarısı veya teklifi sizleri bekliyor olacak.

TERAZİ 25-31 Mart haftasına iletişim trafiğiniz arttığı yoğun bir başlangıç yapabilirsiniz. Daha olumlu bir hafta da olacağımızdan beklediğiniz haberler varsa haftanın başında size ulaşabilir. Eğitim hayatınızda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili sorunlar varsa tatlıya bağlanabilir. Sadece bu konularda Salı günü zorluklarla karşılaşırsanız tepkinizde dikkatli olun. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar iş hayatınızda yeni teklifler alabilirsiniz. Bu teklif maddi beklentinizin de üstünde olabilir. Sağlığınızla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. Daha duygusal ve ılımlı olacağınız bir dönem sizleri bekliyor. Çarşamba sabahı ise sizi çok sevindirecek bir haber alabilirsiniz. Şansınız açık olacak. 28 Mart Perşembe Merkür retrosu sona eriyor. Hem iş hayatınızdaki hem sağlığınızdaki sorunlar artık yakanızı bırakıyor. Hafta sonu ise sizler için aşk var. Şansınız da çok açık olacak. Çocuğunuzla ilgili de güzel haberler alabilirsiniz. Sadece Cumartesi sabahı ani tepkiler vermekten kaçının. Pazar 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar seyahatleriniz sıklaşabilir. Akademik hayatınızda çabalamanız gereken durumlar oluşabilir. Emeklerinizin karşılığını alacağınızı şimdiden bilin. Şehir veya ülke değişikliği düşünebilirsiniz.

AKREP 25-31 Mart haftasına başladığınızda gelirinizi ilgilendiren konulara odaklanabilirsiniz. Maaşınızı ya da aldığınız primleri arttırmak için yeni arayışlar içine girebilirsiniz. Beklediğiniz paralar varsa Pazartesi ve özellikle şanslı olduğunuz Çarşamba sabahı elinize geçebilir. Salı ise pek fazla finansal risk almayın. Salı 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiş yapıyor. 20 Nisan tarihine kadar yalnızsanız yeni bir aşk karşınıza çıkabilir. Hem de hiç beklemediğiniz anda aklınızda olmayan biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkinizde sorun varsa bu dönem sevginizin ağır bastığını düşünüp devam kararı alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili çok sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz. Bu dönem hayatta yapmak istedikleriniz için harekete geçin. Çünkü yılın sizin için şanslı dönemlerinden birinde olacaksınız. Bazılarınız yeni bir hobiye başlayabilir. 28 Mart Perşembe Merkür retrosu bitiyor. Aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar, gerginlikler, sonuçsuz kalan durumlar sona eriyor. Hafta sonu evinizde vakit geçirmek, ailenizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Pazar günü ise 31 Mart’ta Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar ödemelerinize, borçlarınıza enerjinizi harcayacaksınız. Kredi başvurusu veya borçlarınızı yapılandırma gibi durumlara vakit ayırabilirsiniz. Miras konusu da vaktinizi alabilir. Sağlık sorununuz varsa ameliyat kararı alınabilir. Kronik rahatsızlıkları olanlar riskli hareketlerden uzak durmalıdır.

YAY 25-31 Mart haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Hafta sonundan gelen düşük enerjiniz Pazartesi sabahından itibaren peşinizi bırakıyor. Daha umutlu, güzel haberler aldığınız bir haftada olacaksınız. Güzelliğinizle ilgili de değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Salı hariç Pazartesi veya Çarşamba sabahı olumlu sonuç alabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar ailenizle kutlayacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz. Aileye yeni bir birey veya bir bebek katılabilir. Gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Ailecek yeni bir eve taşınabilirsiniz. Çarşamba sabahı şansınız çok açık, sizin burcunuzda yöneticiniz Jüpiter ve Ay kavuşuyor. Yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. 28 Mart Perşembe Merkür retrosu bitiyor. Ev ve aile yaşantınızda yaşadığınız huzursuzluklar son buluyor. Hafta sonu ise sosyal yönünüz aktif olacak. Kültürel aktivitelere katılabilirsiniz. Yeni eğitimler araştırabilirsiniz. Kardeşinizle, akrabalarınızla beraber vakit geçirebilirsiniz. Sadece Cumartesi sabahı bir anda ağzınızdan çıkan kelimeler yaralayabilir. Pazar günü ise 31 Mart’ta Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar partnerinizle tutkulu olacağınız bir dönemde olacaksınız. Hem çok sevip hem de bir o kadar da tartışabilirsiniz. Ama aranızdaki aşk ve tutku her şeyi unutturacaktır. Ortak iş açmışlar varsa ortağınızla beraber daha fazla çalışıp geliri yüksek projelere imza atabilirsiniz.

OĞLAK 25-31 Mart haftasına başladığınızda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Güzel etkiler alacağınız bu hafta içerisinde sağlığınıza biraz daha özen göstermeniz gerekebilir. Salı günü özellikle bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Psikolojik olarak artık toparlanmaya başlıyorsunuz. 26 Mart Salı Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar iletişim becerileriniz sayesinde çok farklı yerlere gelebilirsiniz. Edindiğiniz yeni çevreler sayesinde kariyer fırsatları önünüze çıkabilir. Yazarlık yeteneğiniz varsa mutlaka sergileyin. Sosyal medyada ilgi çekebilirsiniz. Eğitim hayatınızda da beklediğinizden güzel gelişmeler olabilir. Çarşamba sabahı sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. 28 Mart Perşembe Merkür retrosu bitiyor. Elektronik aletlerinizde yaşadığınız sorunlar, aksilikler sona eriyor. Hafta sonu ise gelirinizi ilgilendiren durumlara vakit ayırabilirsiniz. Pazar 31 Mart’ta Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa üstüne düşmeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. Yorgunluğa bağlı sağlık problemleriniz de ortaya çıkmış olabilir. Ofiste çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Bazen sinirleriniz gerilse de emekleriniz takdir edilecektir. Evcil hayvanınıza vakit ayırmanız gerekebilir.

KOVA 25-31 Mart haftasına güzel bir enerjiyle başlıyorsunuz. Şansınızın açık olduğu bir dönemde olacaksınız. Beklediğiniz gelişmeler varsa umduğunuzdan daha güzel sonuçlanabilir. Arkadaşlarınızla vakit geçireceğiniz bir hafta başı yaşayabilirsiniz. Sadece Salı günü gergin anlarda biraz daha davranışlarınızda dikkatli olmalısınız. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar finansal gücünüzün artacağı bir süreçte olacaksınız. Maaşınızda artış olabilir. Ek primler alabilirsiniz. Çarşamba sabahı şansınız daha da açılıyor. Mutlu zamanlar geçirebilirsiniz. Perşembe günü 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. Maddi olarak yaşadığınız sıkıntılar artık bitmeye başlıyor. Hafta sonu ise sizin zamanınız başlıyor. Enerjiniz yükseliyor. Kendinizle ilgili ne yapmak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklik düşünüyorsanız Cumartesi sabahı hariç diğer zamanları değerlendirebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar tutkulu bir aşka yelken açabilirsiniz. İlişkinizde sorunlar varsa hemen vazgeçmek yerine tekrardan elde etmek için savaşabilirsiniz. Çocuğunuz varsa enerjinizi ona harcayacağınız bir dönem sizleri bekliyor. Yeni bir hobiye merak salabilirsiniz. Hatta hobi olarak başladığınız işte profesyonelliğe adım atabilirsiniz.