"25 Aralık darbeye teşebbüs" davası

Tutuklu sanıklar Hayrettin Can, Ercan Taş, Raif Bektaş ve Cihan Kasak'ın, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) arcılığıyla bağlandığı duruşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında bulunduğu kimi müdahilleri de avukatları temsil etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 hafta süren ve son olarak 86'ncısı gerçekleştirilen duruşmalara, tutuklu sanıklar Mehmet Fatih Yiğit, Fatih Aydın ve Hüseyin Tokgöz katıldı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yakub Saygılı, Kazim Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Hüseyin Tokgöz, Ercan Taş, Hayrettin Can, Fatih Aydın, Cihan Kasak ve Raif Bektaş'ın, atılı suçların vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi ile delil durumuna göre bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyetince, dosyaya sunulan belgeler ve mazeret dilekçelerinin de okunduğu duruşmalarda, tutuklu sanık Mehmet Fatih Yiğit savunma yaptı. Son duruşmada sanık Yiğit'in savunmasına ara verilerek sanık ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

Duruşmada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Sinan Dursun ve Hüseyin Korkmaz hakkında çıkarılan iade talepnamesine cevap verilmediği belirtilirken, haklarında yakalama emri bulunan firari sanıklar Hamza Tosun, Sinan Sağlayavaç, Engin Filiz ve Hüseyin Korkmaz'ın henüz yakalanamadıkları tutanağa geçirildi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, Hakan Fidan, İsmail Rüştü Cirit ve Nihat Ömeroğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede, Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık iki polis hakkında ise ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Gülen ve Dursun'un ayrıca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 ila 22,5 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla elde etmek" suçundan 22,5 ila 30 yıl olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay ila 52 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2015'te iddianamenin kabulüne karar vermiş ve firari sanıklar Fetullah Gülen ve Sinan Dursun'un gıyabında tutuklanmasına hükmederek, iki sanık hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunmuştu. Firari sanık Hamza Tosun hakkında ise yakalama kararı verilmişti.

