25 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 25 Aralık 2022 Süper Loto bilet ve sonuç sorgulama

Süper Loto'da haftanın son çekilişi bugün yapıldı. Saat 21.30'da yapılan çekiliş için meraklıları çoktan heyecanlanmaya başlamıştı bile. Haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişe ilgi oldukça fazla. 22 Aralık 2022'de yapılan son Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmamış ve 37.815.605,98 ₺ büyük para ödülü devretmişti. Bu akşamki çekilişte büyük ödül sahibini buldu mu yoksa yine mi devretti merak konusu oldu. Peki her çekilişi heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte detaylar...

SÜPER LOTO YİNE DEVRETTİ!

25 Aralık Süper Loto çekilişinde büyük para ödülü sahibini bulacak mı yoksa yine mi devredecek büyük merak konusuydu. Bu akşamki çekiliş sonucunun açıklanmasıyla Süper Loto'da bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 40.052.108,98 ₺ büyük para ödülü yine devretti!

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İŞTE KAZANAN NUMARALAR

1-8-21-23-31-43

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto hangi günler çekiliyor merak edilen konulardan biri. Salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişin bu haftaki son ayağı bu akşam 21.30'da gerçekleşti. Peki Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir. İşaretleme yapmayı tercih etmezseniz kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminalin sizin için rastgele 6 numara seçmesini sağlayabilirsiniz. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu da oluşturabilirsiniz.Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığınız her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirseniz kazanıyorsunuz. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

