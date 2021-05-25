25 Mayıs Günlük burç yorumları | Bugün daha sakin ve dingin geçecek!

Bugün Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Bu sebeple 25 Mayıs tarihi farklı konularda kişilerin gündeminde yer alıyor. Bu gece geç saatlerde uyuyanlar, gece boyunca uykusunda problem yaşayabilir. Hareket etmekte zorlanabilir ve bu sebeple hareket enerjilerinizi aktive etmek isteyebilirsiniz. Peki, bugün burç yorumlarınız ne diyor?
KOÇ BURCU YORUMU
Bugün evinizin tadilat ve ödemeleriyle ilgilenebilirsiniz. Aile içi maddi yardımlaşmalar ve ortak planlar gündeminizde olabilir. Küslük yaşadığınız kişilerle barışma sağlayabilirsiniz.
BOĞA BURCU YORUMU
Bugün geçmiş ilişkiler, eski dostlar ortaya çıkabilir. Yakınlarınızla geçmişi yad edebilirsiniz. Günün ikinci yarısında ilişkilerde üstü kapalı durumlar yaşanabilir. Karşınızdakilere her açıdan sonsuz güvenerek hareket etmeyin.
İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında borçlar ve alacaklar ön planda olabilir. Gün boyunca etrafınızdaki enerjilerden daha hızlı etkilenebilirsiniz. Kendinizi doldurmaya karşı dikkat edin.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün güne hızlı başlayabilir ve hedeflerinizin peşinden gidebilirsiniz. Sizi strese sokan her konuda hareket geçerek rahatlayacağınız koşulları yaratabilirsiniz. İş, eğitim veya ilişkilerle ilgili etrafınıza fikir danışabilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında daha içe kapalı olabilir, konfor alanınızda kalmakla mevcut koşulları yıkmak arasında kalabilirsiniz. Geleceğe dair maddi planlarınızda daha hırslı olabilirsiniz.
BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün bazı kişilerin güvenilirliğini, samimiyetini sorgulayabilirsiniz. Geçmiş anılar, hatıralar zihninizde tekrar canlanabilir. İletişimde daha kapalı, manipülatif olabilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün iş hayatı ve kariyerle ilgili konularda koşullar daha hızlı ilerleyebilir, kendiliğinden gelişen durumlar sayesinde ilerleme kaydedebilirsiniz. Beslenmede dengeyi koruma ve aşırılıklardan kaçma zamanı.
AKREP BURCU YORUMU
Bugün daha gizemli davranabilirsiniz. Planlarınız, düşünceleriniz ve duygularınızla ilgili tamamen açık olmak istemeyebilir ve bazı şeyleri kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde hızlı gelişen durumlar olabilir. İlişkilerin ilerisi konuşulabilir.
YAY BURCU YORUMU
Bugün sağlıkla ilgili destekler, tedaviler ile ilgilenebilirsiniz. Aile içi ilişkilerde yardımlaşma ve anlayış gerekliliği doğabilir. Meditasyon, ibadet ve spiritüel çalışmalarla ilgilenebilirsiniz.
OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün sosyal bir gün geçirebilir ve iş ve özel hayatınızda pek çok görüşme yapabilirsiniz. Günün ikinci yarısındaki planlarınızda ertelenme veya organizasyon değişiklikleri olabilir.
KOVA BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında finansal konulara dair görüşmeler yapabilirsiniz. İş görüşmeleri olumlu yanıtlanabilir. İşinizi çeşitlendirmek veya ek işler yapmakla ilgili araştırma ve aksiyonda alabilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU
Bugün kadersel deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. İş veya özel hayatınızda kendiliğinden ilerleyen ve sonuçlanan durumlar olabilir. Şartlara göre hareket etme mecburiyetleri doğabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum