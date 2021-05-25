KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. 25 Mayıs Günlük burç yorumları | Bugün daha sakin ve dingin geçecek!

25 Mayıs Günlük burç yorumları | Bugün daha sakin ve dingin geçecek!

Seo Editör-2 Seo Editör-2
25.05.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burç yorumları, kişilere birçok konuda yol gösteren, bilgilendirici yorumlardan oluşur. Örneğin; İkizler burcu sağlık konularında kendine dikkat etmek ve yatırım yapmak isterken, Balık burcu bugün akrabalarıyla ilgili bir haber alabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

25 Mayıs Günlük burç yorumları | Bugün daha sakin ve dingin geçecek!

Bugün Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Bu sebeple 25 Mayıs tarihi farklı konularda kişilerin gündeminde yer alıyor. Bu gece geç saatlerde uyuyanlar, gece boyunca uykusunda problem yaşayabilir. Hareket etmekte zorlanabilir ve bu sebeple hareket enerjilerinizi aktive etmek isteyebilirsiniz. Peki, bugün burç yorumlarınız ne diyor?

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün evinizin tadilat ve ödemeleriyle ilgilenebilirsiniz. Aile içi maddi yardımlaşmalar ve ortak planlar gündeminizde olabilir. Küslük yaşadığınız kişilerle barışma sağlayabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün geçmiş ilişkiler, eski dostlar ortaya çıkabilir. Yakınlarınızla geçmişi yad edebilirsiniz. Günün ikinci yarısında ilişkilerde üstü kapalı durumlar yaşanabilir. Karşınızdakilere her açıdan sonsuz güvenerek hareket etmeyin.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında borçlar ve alacaklar ön planda olabilir. Gün boyunca etrafınızdaki enerjilerden daha hızlı etkilenebilirsiniz. Kendinizi doldurmaya karşı dikkat edin.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün güne hızlı başlayabilir ve hedeflerinizin peşinden gidebilirsiniz. Sizi strese sokan her konuda hareket geçerek rahatlayacağınız koşulları yaratabilirsiniz. İş, eğitim veya ilişkilerle ilgili etrafınıza fikir danışabilirsiniz.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün günün ilk yarısında daha içe kapalı olabilir, konfor alanınızda kalmakla mevcut koşulları yıkmak arasında kalabilirsiniz. Geleceğe dair maddi planlarınızda daha hırslı olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün bazı kişilerin güvenilirliğini, samimiyetini sorgulayabilirsiniz. Geçmiş anılar, hatıralar zihninizde tekrar canlanabilir. İletişimde daha kapalı, manipülatif olabilirsiniz.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün iş hayatı ve kariyerle ilgili konularda koşullar daha hızlı ilerleyebilir, kendiliğinden gelişen durumlar sayesinde ilerleme kaydedebilirsiniz. Beslenmede dengeyi koruma ve aşırılıklardan kaçma zamanı.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün daha gizemli davranabilirsiniz. Planlarınız, düşünceleriniz ve duygularınızla ilgili tamamen açık olmak istemeyebilir ve bazı şeyleri kendinize saklamak isteyebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde hızlı gelişen durumlar olabilir. İlişkilerin ilerisi konuşulabilir.

YAY BURCU YORUMU
Bugün sağlıkla ilgili destekler, tedaviler ile ilgilenebilirsiniz. Aile içi ilişkilerde yardımlaşma ve anlayış gerekliliği doğabilir. Meditasyon, ibadet ve spiritüel çalışmalarla ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün sosyal bir gün geçirebilir ve iş ve özel hayatınızda pek çok görüşme yapabilirsiniz. Günün ikinci yarısındaki planlarınızda ertelenme veya organizasyon değişiklikleri olabilir.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün iş hayatında finansal konulara dair görüşmeler yapabilirsiniz. İş görüşmeleri olumlu yanıtlanabilir. İşinizi çeşitlendirmek veya ek işler yapmakla ilgili araştırma ve aksiyonda alabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün kadersel deneyimlerle karşılaşabilirsiniz. İş veya özel hayatınızda kendiliğinden ilerleyen ve sonuçlanan durumlar olabilir. Şartlara göre hareket etme mecburiyetleri doğabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar
Satürn'ü retroya girmesi bugün burcunuzu derinden etkileyecek!Satürn'ü retroya girmesi bugün burcunuzu derinden etkileyecek!
Anne karnındaki bebeğe geçer mi?Anne karnındaki bebeğe geçer mi?
Anahtar Kelimeler:
Balık burcu Günlük Burç Yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Ünlü fenomenin en acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü fenomenin en acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Bu hafta burcunuzu ne bekliyor?

Bu hafta burcunuzu ne bekliyor?

Yağlı saçları gizlemenin yolları

Yağlı saçları gizlemenin yolları

İstenmeyen tüyleri alırken dikkat!

İstenmeyen tüyleri alırken dikkat!

3 yaşından sonra devam ediyor

3 yaşından sonra devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika

İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni günde sizleri neler bekliyor? İşte yorumlar

Yeni günde sizleri neler bekliyor? İşte yorumlar

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Cinsel eğitimde kullanmayın

Cinsel eğitimde kullanmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.