25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

25 Şubat On Numara çekilişi için yüz binlerce kişi Milli Piyango Online'dan ya da gişelerden belirledikleri sayılarla çekilişe katıldı. Geçen çekilişten devreden 115 bin 414 TL büyük ikramiye tutarı bulunan On Numara'nın 25 Şubat Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar vatagndaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu ve 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

25 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar saat 20:00'de gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak.

25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

25 ŞUBAT 2022 CUMA ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öte yandan 25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MERAK EDENLER İÇİN

21 ŞUBAT 2022 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

21 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 07 13 15 16 18 21 24

28 35 38 39 42 43 44 45

48 52 60 61 73 74