HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

25.02.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Şubat On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Geçen çekilişten devreden 115 bin 414 TL büyük ikramiye tutarı bulunan On Numara'nın 25 Şubat Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu kapsamda 25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. On Numara çekiliş sonucu ve 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili detaylar haberimizde...

25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

25 Şubat On Numara çekilişi için yüz binlerce kişi Milli Piyango Online'dan ya da gişelerden belirledikleri sayılarla çekilişe katıldı. Geçen çekilişten devreden 115 bin 414 TL büyük ikramiye tutarı bulunan On Numara'nın 25 Şubat Cuma günkü çekilişinde kazandıran numaralar vatagndaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu ve 25 Şubat 2022 Cuma On Numara sonuçları sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

25 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar saat 20:00'de gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak.

25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

25 ŞUBAT 2022 CUMA ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öte yandan 25 Şubat On Numara çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/on-numara

MERAK EDENLER İÇİN

21 ŞUBAT 2022 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU

21 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar:

02 07 13 15 16 18 21 24

28 35 38 39 42 43 44 45

48 52 60 61 73 74

21 Şubat Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları

21 Şubat Pazartesi On Numara çekilişi sonuçları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD duyurdu! Ukrayna'ya 5 TIR gönderiliyorAFAD duyurdu! Ukrayna'ya 5 TIR gönderiliyor
Rus askerleri Çernobil'i ele geçirdi! Nükleer santrali...Rus askerleri Çernobil'i ele geçirdi! Nükleer santrali...
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklamaRusya'nın Ukrayna'ya operasyonu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya, 'Ukrayna' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya, 'Ukrayna' tepkisi

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Dünya bu olayı konuşuyor! Uçakta cinsel organını çıkartıp...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Erkeklerin testosteron seviyelerini zirveye çıkaran doğal besinler

Erkeklerin testosteron seviyelerini zirveye çıkaran doğal besinler

Faydalarını duyan aktara koştu: Göğüsleri büyütür...

Faydalarını duyan aktara koştu: Göğüsleri büyütür...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.