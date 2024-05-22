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Ev sahibine kızıp evi havaya uçurmuştu! Kiracının ütü ve doğal gazlı planı şaşkına çevirdi... Komşuları patlama anını anlattı

22.05.2024 14:54
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Bursa'da yaşayan bir kiracı, ev sahibine kızdı evi havaya uçurdu. Herkesi şaşkına çeviren olayın detayları ortaya çıktı. Evlerinin dümdüz olduğunu belirten ev sahibi Nilgün Balı "Şu an sokakta kaldık. Doğal gaz borusunu kesip ütüyü de fişe takmış. Hepsini planlamış." ifadesini kullandı.

Ev sahibine kızıp evi havaya uçurmuştu! Kiracının ütü ve doğal gazlı planı şaşkına çevirdi... Komşuları patlama anını anlattı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta kiracı Atakan A'nın (42) yalnız yaşadığı 3 katlı binanın zemin katındaki dairenin doğalgaz borusunu keserek patlamaya neden olmasının ardından bölgedeki birçok dairede hasar oluştu.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, polis ve gaz dağıtım firmasına bağlı ekipler, patlamanın yaşandığı evdeki çalışmasını tamamladı.

Aile apartmanı olan 6 daireli binanın sakinleri, bahçedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kiracının evinin bulunduğu zemin katın tamamen kullanılamaz hale geldiği, üst katların da önemli hasar aldığı apartmana elektrik, su ve doğal gaz verilemiyor.

Patlamada yaralanan kiracı Atakan A'nın tedavisi ise Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor.

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"EVİ PATLATAN KİŞİ BAĞIRARAK ÇIKTI DIŞARI"

Apartmanın sahiplerinden Murat Balı, kendisinin kiracının üst katında yaşadığını, annesinin doğalgaz sayacından gelen sesi duyunca zemin katına inmek istediğini söyledi.

Kendisinin de peşinden gittiğini belirten Balı, "Merdivenlerden indiğim sırada patlama oldu. Evi patlatan kişi bağırarak çıktı dışarı. Yanıkları vardı, kaçarak gitti" dedi.

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Patlamadan zarar görmekten 3-5 saniye ile kurtulduğunu vurgulayan Balı, olayın merdivenlerin yarısındayken yaşandığını dile getirdi.

"BOŞ DURMASIN DİYE KİRAYA VERDİK"

Binanın aile apartmanı olduğu bilgisini veren Balı, şunları kaydetti:

-Boş durmasın diye kiraya verdik. Çok yüksek ücret de almıyorduk. Yalnız yaşadığı için yemeğini de veriyorduk, iyilik de yapıyorduk. İyiliğin sonucu bu oldu. Muhtemelen sıkıntıları var. 'Birkaç güne çıkacağım' diyordu.

-Demek ki kurmuş böyle bir şeyi. Bazen kendi kendine konuşuyordu. Biz de destek olmaya çalışıyorduk.

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-Patlama olunca hem daire hem de arkadaki sığınak dümdüz oldu. Yetkililerden resmi işlemlerin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Doğal gaz, su ve elektriğimiz yok. Bir kişi bütün çevreyi mağdur etti.

"DOĞAL GAZ BORUSUNU KESİP ÜTÜYÜ DE FİŞE TAKMIŞ"

Murat Balı'nın eşi Nilgün Balı ise kiracılarının kendi ailesiyle de sorunlar yaşadığını, yaklaşık 3 ay önce eşinin evi terk ettiğini aktardı.

Yemek bile verdikleri kiracının, kendilerini sokakta bıraktığını vurgulayan Balı, "En sonunda doğal gaz borusunu kesmiş. Kaçarken kendisi de yanmış. Kayınvalidem ve kayınpederim de bir adım ötedeymiş. İyi ki onlara bir şey olmadı. Eşim bir adım daha atsa üzerine duvarlar yıkılacaktı. 85 yaşındaki insanları sokağa döktü. Şu an sokakta kaldık. Doğal gaz borusunu kesip ütüyü de fişe takmış. Hepsini planlamış." ifadesini kullandı.

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"SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT EDİYORDU"

Kiraya zam yapmak istemeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Balı, "Biz burada her gün panik içindeydik. Bize zarar vermesinden korkuyorduk. Üst katındaki hamile bir kadını bile rahatsız etmeye başlamıştı son dönemde. Eşimi 'Siz de kapıyı açın, sizi öldüreceğim' diye tehdit ediyordu." diye konuştu.

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kiracı Atakan A'nın yalnız yaşadığı 3 katlı binanın zemin katındaki dairede patlama olmuştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl AFAD Müdürlüğü, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Atakan A'nın evdeki doğal gaz borusunu kesip gaz birikmesinin ardından çakmağı çakarak patlamaya neden olduğu öne sürülmüştü.

Patlamada yaralanan Atakan A, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı bulunan Atakan A'nın psikolojik tedavi gördüğü, eşinin evi terk etmesi nedeniyle bunalıma girdiği belirtilmişti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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patlama Kiracı ev sahibi
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