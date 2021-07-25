25 Temmuz günlük burç yorumları: Bugün gergin enerjiler hakim! Tartışmalardan uzak durun

25 Temmuz günlük burç yorumları, Akrep burçları için bugünün daha objektif kararlarla geçeceğini söylerken, Yengeç burcunu ise miras konularındaki tartışmalar konusunda uyarıyor. Bugün genel olarak burç enerjilerinde gerginlik hakim. Yay burçları tartışmaların ortasında kalabilirken, İkizler burcu ise sorumluluk karşısında kendisini kötü hissedebilir. Peki 25 Temmuz günlük burç yorumları sizin hakkınızda bugün ne söylüyor?

Bugün, Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor. Ay – Uranüs zorlayıcı açısı fazla özgürlükçü tavırlar içerisine girmemize neden olurken, Merkür – Plüton karşıt açısı ise fikirsel konularda takıntılı bir ruh haline girmemize neden olabilir. İlerlemek istediğimiz konular ve hedeflerimiz hakkında gereğinden fazla bir mücadeleye girmek zorunda kalabiliriz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün açık konuşmalar yapabilir, cesaret isteyen adımlar atabilir fakat zaman zaman öfke ve gerilimin de kurbanı olabilirsiniz. Aniden parlayabilir, pişman olacağınız sözler sarf edebilirsiniz. Yıkıcı eğilimlerden uzak durun. İlişkileri iyileştirin.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kontrol dürtünüzün güçlendiği bir gün olacak. Aile ilişkilerinde zıtlaşma ve yönetme mücadelesine girmeyin. Hareket halinde olmanız günü daha sakin ve huzurlu geçirmenizi sağlayacaktır. İğneleyici, üstü kapalı iletişimden uzak durun.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün zaman zaman hızlı ve heyecan içeren isteklere kapılabilir, hızlıca harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bazı ortamlardan, insanlardan ise sıkıldığınızı hissedebilirsiniz. Finansal planlamalar yapabilir ve dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde bir kırılma noktası, kritik bir konuşma, bir yüzleşme durumu söz konusu olabilir. İlişkilerinizde kıskançlık, iğneleyici sözler gibi durumlar çalışabilir. Kendi kendinizi doldurduğunuzda objektif bakış açısını kaybedebilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinizde arka planda kalan durumlar konuşulabilir. Hem iş hem özel hayatınızla ilgili sorun çözme, çözümcü olma zamanı. Gün içinde neyi iyileştirebileceğinize odaklanın, elinizde olmayan durumlara kafa yorarak kendinizi yormayın.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk veya arkadaşlık ilişkilerinizde manipülatif durumlara dikkat edin. Sosyal çevrenizde daha seçici davranıp, kişilerin gerçek niyetlerini anlamaya çalışabilirsiniz. Yapılacak işler ve sorumluluklar, önceden belirli programlar gününüzü belirleyebilir.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bir ilişkiden veya bir arkadaşlıktan soğuduğunuzu, sıkıldığınızı hissedebilirsiniz. Bazı kişilere dair duygularınız soğuyabilir. Aile üyeleriyle fiziksel ayrılıklar olabilir. Yolculuklar gündeme gelebilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün beklediğiniz bir haber gelebilir, beklediğiniz bir konuşmayı gerçekleştirerek rahatlayabilirsiniz. Gün içinde manipülatif davranan insanların etkisinde kalmaya karşı dikkat edin, kendinizi zihinsel olarak doldurmayın. Güvendiğiniz insanlardan destek alabilirsiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün keyifli görüşmeler yapabilir, ilişkilerden yana daha pozitif bir gün geçirebilirsiniz. Finansal alanda ise sizi huzursuz veya rahatsız eden bir duruma kafa yorabilirsiniz. Borç alma-verme durumlarında daha çekimser olun ve risk alırken iki kez düşünün.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün öfke kontrolüne dikkat edin ve sizi geren kişilerden, ortamlardan uzaklaşın. Fikir uyuşmazlıklarını çözüm odaklı olduğunuzda, kendinizi açıkça ifade ettiğinizde uzlaşmaya vardırabilirsiniz. Bazı Oğlaklar için farklı alanlarda, farklı korkular çalışabilir.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün etkileyici rüyarlarla güne başlayabilirsiniz. Ertelenmiş işlerinizi tamamlayabilirsiniz. İş ilişkilerinde, iş arkadaşları ve çalışanlarla iletişimde daha titiz olun ve neyinizi paylaştığınıza dikkat edin. İlişkilerde bir iyileşme beklentiniz olabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gün içinde planlarınız değişebilir. Sevdiğiniz ve arzuladığınız şeylere karşı güçlü bir hırs ya da tutku geliştirebilirsiniz. Zaman zaman kıskançlık duygusu ortaya çıkabilir. Çocuklarınızla iletişimde psikolojik sağlıkları için kelimelerinizi seçerek konuşun.



