25 yaşında ama sadece 17 kilo

Eski anoreksiya hastası TV yıldızı olaya el attı.

25 kilo ve ölmek üzereydi

1 / 19 Yıllardır sadece muz ve elmayla beslenen Kristina Karyagina'ya yardım eli uzatan TV yıldızı eski anoreksiya hastası Maria Kokhno, genç kadını tedavi ettirmek için doktora götürdü.

2 / 19 Doktorun müdahalesi ile 25 yaşındaki kadına ilk kez farklı bir şey yedirildi.

3 / 19 Karyagina tedavi edilerek eski sağlığına döndürülecek.

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5 / 19 Rusya’nın batısındaki Nizhny Novgorod’da ücretsiz olarak tedavi etmeyi kabul eden hastanın tedavi süreci filme de çekiliyor.

6 / 19 ABD'nin California eyaletinde yaşayan Annalise Mishler, bundan iki yıl öncesine kadar 25 kilo olan bir anoreksiya hastasıydı.

7 / 19 Yeme bozukluğu hastalığının en kötü zamanlarında ölüme sadece saatlerce uzaklıkta olduğunu söyleyen Mishler, 2014 yılının sonlarında profesyonel yardım almaya başladı.

8 / 19 Profesyonel yardım sayesinde kilo almaya başlayan Mishler, sağlıklı bir hayata doğru çıktığı yolculuğunu Instagram hesabı üzerinden insanlarla paylaşmaya başladı.

9 / 19 Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı deneyim hakkında mesajlar da paylaşan Mishler, ‘Yeterince besin almıyor ve çok fazla egzersiz yapıyorken neredeyse ölüyordum. Kendi gözümde asla yeterli değildim.

10 / 19 İnkar, korku, telaş ve umutsuzluk içinde yaşıyordum.’ dedi.Şimdi zihinsel olarak da sağlığına kavuştuğunu ve çok daha mutlu olduğunu belirten Mishler, ‘Asıl büyük değişimi göremeyeceğiniz bir yerde, içimde yaşadım.’ ifadelerini kullandı.

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