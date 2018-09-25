25 yaşında ama sadece 17 kilo

Eski anoreksiya hastası TV yıldızı olaya el attı.
25 kilo ve ölmek üzereydi
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Yıllardır sadece muz ve elmayla beslenen Kristina Karyagina'ya yardım eli uzatan TV yıldızı eski anoreksiya hastası Maria Kokhno, genç kadını tedavi ettirmek için doktora götürdü.
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Doktorun müdahalesi ile 25 yaşındaki kadına ilk kez farklı bir şey yedirildi.
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Karyagina tedavi edilerek eski sağlığına döndürülecek.
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Rusya’nın batısındaki Nizhny Novgorod’da ücretsiz olarak tedavi etmeyi kabul eden hastanın tedavi süreci filme de çekiliyor.
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ABD'nin California eyaletinde yaşayan Annalise Mishler, bundan iki yıl öncesine kadar 25 kilo olan bir anoreksiya hastasıydı.
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Yeme bozukluğu hastalığının en kötü zamanlarında ölüme sadece saatlerce uzaklıkta olduğunu söyleyen Mishler, 2014 yılının sonlarında profesyonel yardım almaya başladı.
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Profesyonel yardım sayesinde kilo almaya başlayan Mishler, sağlıklı bir hayata doğru çıktığı yolculuğunu Instagram hesabı üzerinden insanlarla paylaşmaya başladı.
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Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı deneyim hakkında mesajlar da paylaşan Mishler, ‘Yeterince besin almıyor ve çok fazla egzersiz yapıyorken neredeyse ölüyordum. Kendi gözümde asla yeterli değildim.
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İnkar, korku, telaş ve umutsuzluk içinde yaşıyordum.’ dedi.Şimdi zihinsel olarak da sağlığına kavuştuğunu ve çok daha mutlu olduğunu belirten Mishler, ‘Asıl büyük değişimi göremeyeceğiniz bir yerde, içimde yaşadım.’ ifadelerini kullandı.
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