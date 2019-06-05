HABER

25 yıldır hatim duası yapıp mezarlıkta bayramlaşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:42 | Son Güncelleme

Osmaniye’de babaannesini kaybeden Mahmut Deveci’nin her Ramazan Bayramı’nda mezarlıkta başlattığı hatim duası geleneği 25 yıldır sürüyor.Merkeze bağlı Sakızgediği Köyü’nde vatandaşlar, 25 yıldır 3 aylar içerisinde okudukları hatmi şerifleri ve Yasinlerin dualarını Ramazan Bayramında gerçekleştirdikleri bayramlaşma töreni ile duasını yapıyorlar.

Osmaniye’de babaannesini kaybeden Mahmut Deveci’nin her Ramazan Bayramı’nda mezarlıkta başlattığı hatim duası geleneği 25 yıldır sürüyor.
Merkeze bağlı Sakızgediği Köyü’nde vatandaşlar, 25 yıldır 3 aylar içerisinde okudukları hatmi şerifleri ve Yasinlerin dualarını Ramazan Bayramında gerçekleştirdikleri bayramlaşma töreni ile duasını yapıyorlar. 25 yıldır süren ve gelenek haline dönüşen etkinlikte köylüler, toplu bayramlaşma imkanı da buluyor. Organizasyonun babaannesinin vefatının ardından Ramazan bayramında bir araya gelerek hatim dualarını bağışlamak amacıyla başladığını ifade eden emekli öğretmen Mahmut Deveci, “1994 yılında babaannem vefat etti. Vefatından sonra içime böyle bir fikir doğdu. Akrabalarımıza söyledik, böyle bir düşüncemiz var ne diyorsunuz diyerek. Herkes bu teklifi olumlu karşıladılar, başlatalım yapalım dediler. İlk seneler okuyan kişinin durumuna göre bir hatim iki hatim diyorduk. Telefon ederek bilgi alıyordum kaç hatim okudunuz diyerek bilgi alıyordum. Organizasyon büyüdü genişledi herkes vazifesini biliyor mezarlığa gelişte vefat eden yakınları için okudukları hatimlerini bizden iki hatim bizden üç hatim diyorlar kaç hatim okudularsa o şekilde toplamını çıkartıyoruz. Bu sene 341 hatmi şerif okundu. Okunan hatimlerin dualarının bir bölümü 09:00’da Osmaniye mezarlığında, saat 10:00’da köy mezarlığında toplanarak yapıyoruz. Ayrıca bu etkinlik sayesinde eş dost ve akrabalar da bayramlaşma fırsatı yakalamış oluyor” dedi.
Köy muhtarı Mahmut Deveci ise geleneğin seneye yemekli olarak devam edeceğini ifade ederek, “Uzaktan yakından gelen misafirler bu program sayesinde kaynaşıyorlar. Bu kadar insanın ayrı ayrı evlerinde bayramlaşması günler alabilir. Yaklaşık 600 - 700 insan aynı anda aynı mekanda bayramlaşıyor. İnşallah bundan sonraki yıllarımızda da Ramazan Bayramın birinci günü saat 11 ile 12 arasında bu etkinliği yemekli olarak gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Kılıçdaroğlu'ndan Şile'ye ziyaretKılıçdaroğlu'ndan Şile'ye ziyaret
Bitkisel hayata giren Aslı'nın ailesinden 'ihmal' iddiasıBitkisel hayata giren Aslı'nın ailesinden 'ihmal' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.