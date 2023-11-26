HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 26 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti, nasıl oynanır? Milli Piyango sorgulama

26 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti, nasıl oynanır? Milli Piyango sorgulama

26.11.2023 18:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 26 Kasım Pazar akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 26 Kasım Pazar akşamı bu haftanın üçüncü çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. Peki, 26 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti, nasıl oynanır? Milli Piyango sonuç sorgulama

26 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti, nasıl oynanır? Milli Piyango sorgulama

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto en çok çıkan sayılar, Süper Loto ne zaman çekiliyor' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 26 Kasım Pazar akşamı sonuçları Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. İşte millipiyangoonline.com ekranı

26 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 26 Kasım Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

26 KASIM SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

23 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti? SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti?

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 23 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 64.667.794,18 ₺ olarak açıklandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

3547084_810x458


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fuhuş operasyonunda bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı!Fuhuş operasyonunda bir kadının çantasından müşteri listesi çıktı!
Mısır medyası: 3 rehine takası başladı!Mısır medyası: 3 rehine takası başladı!
Fırtınaya dayanamadı! Böyle savrulduFırtınaya dayanamadı! Böyle savruldu
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto sonuçları bugün süper loto ne zaman çekiliyor
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

AK Parti'de 'temayül yoklaması' heyecanı!

Minibüs şoföründen zihinsel engelli genç kıza kulübede cinsel saldırı

Minibüs şoföründen zihinsel engelli genç kıza kulübede cinsel saldırı

İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

İstanbul için kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: O güne kadar donacağız

''Asıl mağdur Fatih Terim!''

''Asıl mağdur Fatih Terim!''

Fırtına ve sel can aldı!

Fırtına ve sel can aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.