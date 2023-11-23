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SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? 23 Kasım Milli Piyango sorgulama

23.11.2023 18:18 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto ne kadar devretti, Süper Loto nasıl oynanır' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 23 Kasım akşamı sonuçları Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Peki, SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? 23 Kasım Milli Piyango sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı mı? Süper Loto ne kadar devretti, nasıl oynanır? 23 Kasım Milli Piyango sorgulama

Süper Loto sonuçları 23 Kasım Perşembe akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 23 Kasım Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte millipiyangoonline.com ekranı

23 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 23 Kasım Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

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21 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

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SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 21 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 59.532.325,99 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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