27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte POMEM sonuçları sorgulama sayfası

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ Adaylar POMEM sınavlarına girmeden evvel ön sağlık komisyonunca ön sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılıyor. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” ya da “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilenler, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

Adaylar sonuçlarına Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün https://www.egm.gov.tr internet sayfasıyla internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecektir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinden duyurulacak olan 27. Dönem POMEM sınav sonuçlarına dair net bir açıklama yapılmadı. İşte 27. Dönem POMEM sınav sonuçlarına dair bilgiler…

MÜLAKAT SINAVI Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlar, mülakat sınav komisyonunca mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili düşünmesi ve sunum yapması için süre tanınır. Konuyla alakalı komisyon tarafından adaya sorular sorulabilir.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı talimat ve parkuru ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmî internet sitesinden duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun ayakkabı ve kıyafet getirmeleri gerekiyor.

Başarılı olmak adına yüz tam puan üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda paylaşılan esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın fiziki yapısı ve bedeni kabiliyeti değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Değerlendirmede adayın;



a) Kendisinden istenileni kavrama,

b) Konu hakkında bilgi düzeyi,

c) İfade etme yeteneği,

ç) Özgüveni,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak suretiyle toplam 100 tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi adına 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI



Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25’i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50’sinin toplamıdır.

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması durumunda; mülakat puanı, KPSS’den alınan puan, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınıyor. Bunlarda da eşitlik olması durumunda yaşı küçük olan aday seçilir. Adayların sınav sonuçları, sınavla alakalı işlemler bittikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulur.



