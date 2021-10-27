27 Ekim günlük burç yorumları! Arzular ön planda olabilir

Oğlak burcu karşısındaki kişiden anlayışlı tavırlar görebilir. Kova burcunun yaşam şartlarını iyileştirmeye dair konular gündeminde olabilir. İşte Astrolog Merve Rençber’den Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burçlarının günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde dış koşullardan kaynaklı plan değişiklikleri olabilir. Eğitim, yolculuklar ve yurtdışı konularına dair gündemlerinizle ilgili gelişmeler karşınıza gelebilir. Sağlıkla ilgili destekler gündemde olabilir.

BOĞA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde kısa veya uzun vadeli planlamalar yapabilirsiniz. Gün içerisinde anda olmaktan ziyade geçmişi düşünebilir, geleceği gözden geçirebilir; geçmiş deneyimlerinize göre hareket edebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde finansal planlamalar yapabilir, ruhen ve bedenen güçlenmeye daha çok önem verebilirsiniz. Anlaşılma, değer görme ihtiyacınız artabilir. Akşam saatlerinde istek ve hedeflerinizde ısrarcı olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde duygusal olarak daha hassas olabilir, dış koşullardan daha hızlı etkilenebilirsiniz. İlişkilerinizde gördüğünüz tavırlara daha çok önem verebilir ve insanlara göre şekil alabilirsiniz. Etkileyici tarafınız öne çıkabilir.

ASLAN

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Sevdiklerinize karşı fedakar tarafınız ön planda olabilir. İş hayatında kontrolcü tarafınızla hareket edebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde karmaşık bir durumu çözmek adına kafa yorabilir, bazı olayları kafanızda irdeleyebilirsiniz. Sosyal medyaya dair konular, sosyal medya aracılığıyla yapılacak önemli görüşmeler olabilir. Geçmişi yad edebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde aile ilişkileri, ebeveynlerin sağlığıyla ilgili destekler, aile ile ilişkilerde anlayış ve fedakarlık gereklilikleri doğabilir. Aşk ilişkilerinizde hassasiyet ve romantizm artabilir.

AKREP

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde sezgileriniz güçlenebilir ve size yol gösterebilir. İlişkilerinizde daha gizemli olabilirsiniz. Abartılı duygulardan ve tavırlardan kaçınmaya özen gösterin. Yaratıcılığınız artarken, iş hayatında bir başarı sergileyebilirsiniz.

YAY

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gündüz saatlerinde sevdiğiniz insanlara karşı korumacı ve anlayışlı yönünüzle hareket edebilirsiniz. Kendi değer ve inançlarınız, alacağınız kararlarda daha etkin olacaktır. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili şifa enerjisi çalışabilir.

OĞLAK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde ilişkilerinizde fedakarlıklar, duygusal paylaşımlar, maddi ve manevi destekler öne çıkabilir. Kurduğunuz ilişkilerde sahiplenme ve koruma içgüdüsü daha fazla hakim olabilir. Karşınızdakilerden anlayışlı tavırlar görebilirsiniz.

KOVA

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içerisinde iş ve özel hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir. İş hayatına dair hırslarınızın ve hedeflerinizin peşinden gidebilirsiniz. Yaşam şartlarını iyileştirmeye dair konular gündemde olabilir.

BALIK

Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Gün içinde şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, özellikle gündüz saatlerinde işlerin lehinizde ilerlediğini görebilirsiniz. Hayaller, beklentiler, arzular ön planda olabilir. Geçmişi yad edebilirsiniz.



