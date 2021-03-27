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27 Mart günlük burç yorumları | 27 Mart günü burçlar ne diyor?

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27.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burç yorumları, her gün kişilerin hayat beklentileri ve aldıkları kararlar üzerinde etkili olur. 27 Mart günü Balık burcu geçmişe dönebilirken, Yengeç burcu ise işaretçi rüyalar görüyor. Akrep burcunun gündeminde ise hobileri yer alabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

27 Mart günlük burç yorumları | 27 Mart günü burçlar ne diyor?

Bu gece yaşayacaklarınız veya duyacaklarınız sizi şaşırtabilir. Güneş, Venüs kavuşum açısında olduğu için, ilişkilerde dileklerin ve arzuların gerçek olduğu güzel bir enerji olacak. Bugün Kova burçları, sıra dışa konularla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün evcil hayvanlarınızla ilgili hizmetler ve destekler alabilirsiniz. Gün içinde planlarınızı değiştiren, son dakika durumlarıyla karşılaşabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde küslük ve barışma enerjilerine açık bir gün olacak. Hassasiyet ve alınganlıklar, beklentiler ve gerçekler gibi konular öne çıkabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün yaşamınızda bir bitiş ve başlangıç noktasına gelebilirsiniz. Özel hayatınızdaki bazı ilişkilerde değişimler yaşanacak. Evlilikler adına zorlayıcı bir gün olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde ani kararlar alabilir, planlarınızı aniden değiştirebilirsiniz. Hisleriniz ile mantığınızın ayrıldığı durumlar olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. İnançlar ve ibadetler, spiritüel çalışmalar yaşama dair motive olmanızı sağlayabilir. Finansal konularda hatalara karşı dikkat.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde sürpriz durumlar ve önemli değişimler yaşanabilir. Küslük ve barışma enerjilerine oldukça açık bir gün. İlişkilerin geleceğiyle ilgili konuşmalar ve kararlar gündeme gelebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün bilinçaltı kodlarınız rüyalarınıza yansıyabilir. Bastırdıklarınız, kırgınlıklarınız rüyalar ile ortaya çıkabilir. Gün içinde fedakarlık ve yardımseverlik yaşam içinde korunmanıza vesile olacaktır. İş ilişkileri ön planda.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün sosyal çevrenizle ve sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Yeni ortamlar ve eski ortamlardan uzaklaşma isteği gündeme gelebilir. Hobilerinizde daha başarılı ve yaratıcı olabilirsiniz.

YAY BURCU YORUMU
Bugün taşınma ve tadilatlar gündeme gelebilir. Aile üyeleri ve ebeveynlerinizle ilişkilerinizde daha anlayışlı ve toleranslı olmak gerekecektir. Aile içi küslük ve barışma durumları yaşanabilir.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün dalgınlık, unutkanlık ve dikkatsizlikleriniz artabilir. Abartılı düşünceler ve abartılı söylemler içinde olabilirsiniz. Akıl ve hisler ayrılabilir, sezgilere kulak verme zamanı.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün gerilim ve huzursuzluk haline kapılmaya daha açık olabilirsiniz. İnsanlar veya kendiniz adına bazı şeyleri sorgulayabilirsiniz. Hediyeler alabilir, verebilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün geçmiş ilişkiler hatıranızda canlanabilir. Geçmişten bir dönüş yaşanabilir. Eski dostlar ve eski ilişkiler gündeme gelebilir. Duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir gün olabilir.


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