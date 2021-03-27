27 Mart günlük burç yorumları | 27 Mart günü burçlar ne diyor?

Bu gece yaşayacaklarınız veya duyacaklarınız sizi şaşırtabilir. Güneş, Venüs kavuşum açısında olduğu için, ilişkilerde dileklerin ve arzuların gerçek olduğu güzel bir enerji olacak. Bugün Kova burçları, sıra dışa konularla ilgilenebilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün evcil hayvanlarınızla ilgili hizmetler ve destekler alabilirsiniz. Gün içinde planlarınızı değiştiren, son dakika durumlarıyla karşılaşabilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde küslük ve barışma enerjilerine açık bir gün olacak. Hassasiyet ve alınganlıklar, beklentiler ve gerçekler gibi konular öne çıkabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün yaşamınızda bir bitiş ve başlangıç noktasına gelebilirsiniz. Özel hayatınızdaki bazı ilişkilerde değişimler yaşanacak. Evlilikler adına zorlayıcı bir gün olabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün işaretçi rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Gün içinde ani kararlar alabilir, planlarınızı aniden değiştirebilirsiniz. Hisleriniz ile mantığınızın ayrıldığı durumlar olabilir.