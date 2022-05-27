Popüler şans oyunlarından biri olan On Numara çekilişinin sonuçları merak konusu oldu. Çekiliş her hafta belirli günlerde tamamlanıyor. Peki 27 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte merak edilenler...

27 MAYIS ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Geçmiş sonuçlar bu adreste yer alıyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

ON NUMARA KURALLARI NELER?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



