28-29 EKİM ANKARA KONSER TAKVİMİ! Ankara Cumhuriyet Bayramı konserleri 2023 nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar var?

Bugün ve 29 Ekim'de yapılacak Ankara Cumhuriyet Bayramı konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor. TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene 29 Ekim günü ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında gerçekleşen Ankara konser etkinliklerine büyük ilgi gösteriliyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi...

28-29 EKİM ANKARA KONSERLERİ LİSTESİ 2023

29 Ekim konserleri için duyurular yapıldı. Birçok kişi 100. yıl coşkusunun yaşanacağı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı etkinliklere katılacak.

29 EKİM ANKARA KONSERLERİ

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor. Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.

MURDA KONSERİ

29 Ekim Pazar, 18:00, Atatürk Orman Çiftliği

IŞIN KARACA KONSERİ

29 Ekim Pazar, 18:00, Atatürk Orman Çiftliği

CANDAN ERÇETİN KONSERİ

29 Ekim Pazar, 20:00, Atatürk Orman Çiftliği

28 EKİM ANKARA KONSERLERİ

BEGE KONSERİ

28 Ekim Cumartesi, 18:00, Atatürk Orman Çiftliği

HADİSE KONSERİ

28 Ekim Cumartesi, 20:00, Atatürk Orman Çiftliği

29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ

Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.

Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.

28 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ

Melike Şahin, Ozbi, Gazapizm, Madrigal, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul 28 Ekim Cumartesi günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.

BETÜL DEMİR KONSERİ:

Tarih: 28 Ekim Cumartesi

Yer: Maçka Parkı, Şişli

29 EKİM İZMİR KONSERLERİ

Hayko Cepkin, Gaziemir Belediyesi - 29 Ekim 2023 20.30 / Gaziemir Festival alanı

İkilem, Ödemiş Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / Saraçoğlu Stadyumu önü

Emir Can İğrek, Torbalı Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / 7 Eylül Stadyumu

29 EKİM ESKİŞEHİR KONSERLERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor. Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.

29 EKİM MERSİN KONSERLERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)

29 EKİM ANTALYA KONSERLERİ

Leman Sam 29 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde sahne alacak.







