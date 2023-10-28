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28-29 EKİM İZMİR KONSER TAKVİMİ! İzmir Cumhuriyet Bayramı konserleri 2023 nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar var?

28.10.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinliklerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pazar gününe denk geliyor. Ülkede coşkuyla karşılanan Cumhuriyet'in 100. yılına özel birçok konser ve etkinlikler düzenleniyor. Peki, 28-29 Ekim İzmir Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri 2023 nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar var?

28-29 EKİM İZMİR KONSER TAKVİMİ! İzmir Cumhuriyet Bayramı konserleri 2023 nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar var?

Bugün ve 29 Ekim'de yapılacak İzmir Cumhuriyet Bayramı konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor. TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her sene 29 Ekim günü ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında gerçekleşen İzmir konser etkinliklerine büyük ilgi gösteriliyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi...

28-29 EKİM İZMİR KONSERLERİ LİSTESİ 2023

29 Ekim konserleri için duyurular yapıldı. Birçok kişi 100. yıl coşkusunun yaşanacağı ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı etkinliklere katılacak.

29 EKİM İZMİR KONSERLERİ

Hayko Cepkin, Gaziemir Belediyesi - 29 Ekim 2023 20.30 / Gaziemir Festival alanı

İkilem, Ödemiş Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / Saraçoğlu Stadyumu önü

Emir Can İğrek, Torbalı Belediyesi - 29 Ekim 20.30 / 7 Eylül Stadyumu

28 EKİM İZMİR KONSER TAKVİMİ

Dolu Kadehi Ters Tut, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 28 Ekim'de 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Karabağlar'da saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.

Nilüfer, Cumhuriyet kutlamalarında 28 Ekim saat 20.30'da Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda sevenleriyle buluşacak.

Ceza da, Cumhuriyet'in 100. yılında 28 Ekim'de İzmir Buca Eski Kaymakamlık Binası karşısında saat 21.00'de sahne alacak.

29 EKİM ANKARA KONSERLERİ

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor. Taşçı etkinlik haberini; "Tan Taşçı 29 EkimCumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, Çankaya Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Pazar akşamı Ankara AnıtPark’da sahnede olacağız" sözleriyle duyurdu.

MURDA KONSERİ
29 Ekim Pazar, 18:00, Atatürk Orman Çiftliği

IŞIN KARACA KONSERİ
29 Ekim Pazar, 18:00, Atatürk Orman Çiftliği

CANDAN ERÇETİN KONSERİ
29 Ekim Pazar, 20:00, Atatürk Orman Çiftliği

30 ağustos

28 EKİM ANKARA KONSERLERİ

BEGE KONSERİ
28 Ekim Cumartesi, 18:00, Atatürk Orman Çiftliği

HADİSE KONSERİ
28 Ekim Cumartesi, 20:00, Atatürk Orman Çiftliği

30 ağustos 2023

29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ

Edis, Duman, Mazhar Alanson, Adamlar, İskender Paydaş ve Orkestrası ve Sıla 29 Ekim Pazar günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.

Sertab Erener 29 Ekim Pazar günü Ataşehir Bulvarı'nda sahneye çıkacak. Zülfü Livaneli ise Caddebostan Etkinlik Alanında konser verecek.

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28 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ

Melike Şahin, Ozbi, Gazapizm, Madrigal, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif İstanbul 28 Ekim Cumartesi günü Maltepe Etkinlik Alanında sahne alacak.

BETÜL DEMİR KONSERİ:

Tarih: 28 Ekim Cumartesi
Yer: Maçka Parkı, Şişli

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29 EKİM ESKİŞEHİR KONSERLERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Eskişehirlileri ünlü şarkıcı Gülşen ile buluşturuyor. Gülşen, 27 Ekim Cuma akşamı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda Eskişehirli sevenleriyle saat 20:00'da bir araya gelecek.

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29 EKİM MERSİN KONSERLERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı İrem Derici'yi Mersinlilerle buluşturacak. (Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa)

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29 EKİM ANTALYA KONSERLERİ

Leman Sam 29 Ekim Pazar günü Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası önünde sahne alacak.

Günün önemli manşetleri


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