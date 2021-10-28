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28 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı? 29 Ekim'de hastaneler açık mı?

28.10.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Ekim ve 29 Ekim günlerinde hastaneler ve eczanelerin çalışma durumları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kalmışken eczane ve pek çok kurumda işi olan vatandaşlar bu kurumların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki 28 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı? 29 Ekim'de hastaneler açık mı? İşte merak edilenler...

28 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı? 29 Ekim'de hastaneler açık mı?

29 Ekim günlerinde hastaneler ve eczanelerin çalışma durumları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na az bir süre kalmışken eczane ve birçok kurumun hizmet verip vermeme durumu araştırılıyor. Peki 28 Ekim'de hastane ve eczaneler açık mı?

28 EKİM'DE HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması sebebiyle eczaneler nöbetçi eczane usulü şeklinde çalışacaklar. 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün yine nöbetçi eczane olmuş olacak. Fakat 28 Ekim Perşembe öğlene kadar tüm eczaneler açık olacak. Mahallenizdeki nöbetçi eczaneyi öğrenmek için ise en yakın eczaneye uğrayabilirsiniz.

Hastaneler 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlene kadar bütün bölümlerde öğleden sonra ise sadece acil bölümlerde hizmet verecekler. Fakat aşı ile ilgili bir engel bulunmuyor. Aşı randevusu olan kişiler hastanelere giderek aşılarını olabilirler.

Aile hekimleri de aynı hastaneler gibi varsa acil ve aşı bölümlerde hizmet verecek. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için bu sistem uygulanmaya devam edecek.


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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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