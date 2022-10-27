28 Ekim özel sektör için yarım gün mü, resmi tatil mi? Cuma günü ek mesai ödemesi yapılacak mı? Özel sektörde 28 Ekim mesaisi!

28 Ekim Cuma günü öncesi kamu ve özel sektör çalışanları internette araştırma yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan ve Resmi Gazete'de yarım gün olarak yer alan 28 Ekim, bu sene Cuma gününe denk geliyor. Peki, 28 Ekim özel sektör için yarım gün mü, resmi tatil mi? Cuma günü ek mesai ödemesi yapılacak mı? İşte özel sektörde 28 Ekim mesaisi...

28 EKİM CUMA GÜNÜ ÖZEL SEKTÖRDE YARIM GÜN MÜ?

Özel sektör çalışanları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil niteliği taşıması sebebiyle 28 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren çift mesai üzerinden ücretlendirilecek.

DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR İÇİN 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Devlet kurumlarında çalışanlar için 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra mesai olmayacak.

Zorunlu mesai yapma durumunda olan kişiler için ise ekstra ödenek sağlanacak.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olacak. 1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır.

Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır.

Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti.

Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi.

Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.



