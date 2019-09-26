28 Eylül Terazi burcunda yeniay!

28 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 21:26’da 5 derece Terazi burcunda yeniay meydana geliyor. Bu yeniay herkese çok güzel gelecek. Eylül ayını kapatırken yüzlerimiz gülüyor olacak. Bu güzel yeniayın detaylarına hemen geçelim. 5° Terazi burcunda oluşan yeniay öncelikle ilişki ve evlilik dünyamıza ışık tutacaktır. Yeni başlangıçlar yapacağımız, yeni bir sayfa açacağımız konu, ikili ilişkilerimiz olacaktır. Yalnızsak romantik bir ilişkiye başlayabiliriz. Önümüzdeki iki haftalık süreçte bu yeniayın güzel etkileriyle biriyle tanışarak, ansızın bir ilişkiye adım atabiliriz. Mevcut beraberliği olanlar için de evlilik teklifleri yaşanabilir. Evliliğinde sorunları olanlar, yapıcı ve güzel bir motivasyonla göreceklerdir ki her şey eskisi gibi olacaktır. İlişkiyle ilgili beklentileri olanlar bu yeniayda dilekleriniz gerçek olabilir. İkili ilişkiler derken buna ortaklıklar da dahil olacaktır. Ortaklıkla yürütülen işlerde bu yeniay, yeni maddi fırsatları da beraberinde getirecektir. Karşınıza gelen yeni projelerde geleceğe dair şüpheler varsa bu yeniay ilerisi için kazancınızın da artacağını gösteriyor.

Yeniaya Kiron’un karşıtlık yapması bize tek bir şartı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle geçmişte aldığımız yaraları unutmak ve önümüze bakmamız gerekiyor. Aksi halde geçmişe takılı kaldığımızda, önümüzdeki yeni ilişkiye olan inancımız kalmayabilir. Yeniay her zaman yeni bir sayfadır. Eski aklınızdayken yeniye adım atamayacağınızı unutmayın. Hem de hayatınızın yeni evresinin güzel olacağı bu kadar netken, geçmiş defterleri sonsuza kadar kapatmanız gereklidir. Çünkü önünüzdeki yeni yol eskisinden güzel olacaktır. Hemen yeniay oluşurken diğer gezegenlerin konumlarına bakalım. Baktığımız gibi oradan da güzel bir haber geliyor. Yeniay esnasında aşkın gezegeni Venüs, şansın gezegeni Jüpiter ile olumlu açıda bulunuyor. Bu görünüm de aşk hayatında şansımızın açılacağına işaret ediyor. Sadece aşk değil ekonomik olarak da rahatlayacağımız, gelirimizin artacağı gelişmeler yaşayabiliriz. Ayrıca akademik konularımızda, yurt dışı işlerimizde, seyahatlerimizde beklentilerimiz olumlu yönde sonuçlanacaktır.

Biraz daha güzel haber isterseniz, bu sefer sabit yıldızımız Zaniah’tan destek geliyor. Yeniayla kavuşumda olan bu yıldızımız adeta evlenmek için en güzel zaman diyor. Mutlu olacağımız müjdeleri de getiriyor. Bulunduğumuz çevrede başarılar elde edeceğimiz bir sürece giriyor olacağız. Yeniayı özetlersek, yeni başlangıçlar ilişki dünyamızda karşımıza çıkacaktır. Eskiyi unutmak için daha güzel bir enerji olamaz. Şimdi ise her burcu hangi konularda güzellikler bekliyor aşağıdan okuyabilirsiniz. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayınız. KOÇ Bu yeniayla beraber sizler için ilişki hayatınızda yeni bir sayfa açma vakti olacak. Yalnızlar yeni bir ilişkiye adım atacakları bir döneme giriyor. Sevgililer ise evlilik teklifleriyle yeni bir hayata adım atabilir. BOĞA Eylül ayı biterken bu yeniay adeta size tüm ay yaşadığınız her şey için tekrardan temiz bir sayfa açma fırsatı verecek. Sağlıksa, sağlığınız iyiye gidecek. Kariyerse kariyer hayatınızda yenilikler yaşayacaksınız. İKİZLER Duygusal hayatınızda asla arkanıza bakmamanızı sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü artık yeni bir aşka yelken açmak için güzel zamanda olacaksınız. Yeni bir bebek haberi alabilirsiniz.