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28 Mart günlük burç yorumları | 28 Mart günü burçları ne bekliyor?

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28.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezegenlerin ve yıldızların hareketleri kişilerin hayat beklentileri ve aldıkları kararlar üzerinde oldukça etkiliyor. 28 Mart günü Balık burcu duygusal beklentiler içindeyken, İkizler burcunun geçmiş ilişkileri gündeme geliyor. Akrep burcunun gündeminde ise evcil hayvanlar yer alabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

28 Mart günlük burç yorumları | 28 Mart günü burçları ne bekliyor?

28 Mart'ta yaşayacaklarınız veya duyacaklarınız sizi şaşırtabilir. Bugün Terazi burcunda meydana gelen dolunay hak ve adalet konularını gündeme taşıyacak. Kova burçları bugün bazı ilişkilerde yüzleşmeler yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU
Bugün ilişkilerinizde iyileşme ve güçlenme arzusu içinde olabilirsiniz. Duygusal desteğe ihtiyaç duyabilir, haklılık ve adalet konularına daha fazla önem verebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU
Bugün yemeklerde aşırıya kaçabilir, tembellik yapmak isteyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere karşı temkinli olmalısınız. Evcil hayvanlarınız için daha çok çabaladığınız bir gün olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU
Bugün eski dostlar, geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Aşk ve arkadaşlık ilişkisi arasında kalan ilişkiler içinde bir seçim yapabilirsiniz. Çocuklarınızla zıtlaşma ve gerilim enerjilerinden kaçınmalı.

YENGEÇ BURCU YORUMU
Bugün özel hayatınızdaki ilişkilerde eksikliğini duyduğunuz konuları iyileştirmek isteyebilirsiniz. Anlamlı ilişkiler içinde, değer gördüğünüz insanlarla bir arada olmaya özen göstermeniz gereken bir gün.

ASLAN BURCU YORUMU
Bugün iletişim sorunlarına ve yanlış anlama, yanlış anlaşılmalara karşı temkinli olmalısınız. Akıl okumaktan kaçınmalı ve kendinizi dile getirmekten çekinmemelisiniz. İlişkileriniz üzerine kafa yorabilirsiniz.

BAŞAK BURCU YORUMU
Bugün iç huzursuzluklara kapılabilir, ilişkileriniz üzerine kafa yorabilirsiniz. İş ve özel ilişkilerinizde alma-verme dengenizi gözden geçirmeniz gereken durumlar olabilir. Borç alma-verme gündemleri karşınıza gelebilir.

TERAZİ BURCU YORUMU
Bugün sizin burcunuzda Dolunay meydana geliyor. İlişkilerinizde, yaşamınızda daha yüksek enerjilerle daha net tavırlar alabilirsiniz. Abartılı duygu hallerinden, abartılı tavırlardan kaçınmalısınız.

AKREP BURCU YORUMU
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Beden sağlığıyla ilgili destekler alabilir, süregelen tedavilerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Evcil hayvanlarınızın sağlığına özen göstermeniz gereken bir gün.

YAY BURCU YORUMU
Bugün eski aşklar, eski dostlar gündeme gelebilir. Zaman zaman geçmişe özlem duyabilir, geçmişi yad edebilirsiniz. Aşk hayatınızda iyileşme arzusu, değer görme ve beğenilme beklentisi içinde olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU YORUMU
Bugün aile içinde, evliliğinizde eski konular açılabilir. İlişkilerle ilgili çözmeye çalıştığınız konularda akşam saatlerinde bir karar ve sonuç söz konusu olabilir. Dolunay, hayatınızda bir netleşme sağlayacak.

KOVA BURCU YORUMU
Bugün planlarınızda değişiklikler olabilir. Bazı ilişkilerde bir yüzleşme, ortak konuşmalar ve kararlar gündeme gelebilir. Dolunay, gün içinde karşınıza sürpriz durumları getirebilir.

BALIK BURCU YORUMU
Bugün duygusal beklentiler içinde olabilir, sevdiklerinize karşı daha hassas olabilirsiniz. Geçmişten gelen bir konunuzu, bir süredir devam eden bir gündemi sonuçlandırıp kapatabilirsiniz.

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