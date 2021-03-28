28 Mart günlük burç yorumları | 28 Mart günü burçları ne bekliyor?

28 Mart'ta yaşayacaklarınız veya duyacaklarınız sizi şaşırtabilir. Bugün Terazi burcunda meydana gelen dolunay hak ve adalet konularını gündeme taşıyacak. Kova burçları bugün bazı ilişkilerde yüzleşmeler yaşayabilir. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde iyileşme ve güçlenme arzusu içinde olabilirsiniz. Duygusal desteğe ihtiyaç duyabilir, haklılık ve adalet konularına daha fazla önem verebilirsiniz.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün yemeklerde aşırıya kaçabilir, tembellik yapmak isteyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili hassasiyetlere karşı temkinli olmalısınız. Evcil hayvanlarınız için daha çok çabaladığınız bir gün olabilir.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün eski dostlar, geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Aşk ve arkadaşlık ilişkisi arasında kalan ilişkiler içinde bir seçim yapabilirsiniz. Çocuklarınızla zıtlaşma ve gerilim enerjilerinden kaçınmalı.