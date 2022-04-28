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28 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

28.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişinin sonuçları 28 Nisan'ın akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen çekilişin sonucunda şanslı numaralar, sahibine ödül kazandırıyor. Peki 28 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

28 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

Süper Loto çekilişi haftanın belirli günlerinde 21.30'da başlıyor. Sonuçlar ise birkaç dakika sonra belli oluyor. "28 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?", "Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

28 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

28 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

28 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca söz konusu adresten Süper Loto veya Çılgın Sayısal Loto gibi popüler şans oyunlarının geçmiş sonuçlarını da görüntüleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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Milli Piyango
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