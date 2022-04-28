Süper Loto çekilişi haftanın belirli günlerinde 21.30'da başlıyor. Sonuçlar ise birkaç dakika sonra belli oluyor. "28 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?", "Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

28 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

28 Nisan Süper Loto çekiliş sonucu açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonucunu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. Ayrıca söz konusu adresten Süper Loto veya Çılgın Sayısal Loto gibi popüler şans oyunlarının geçmiş sonuçlarını da görüntüleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



