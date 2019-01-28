28 Ocak - 3 Şubat haftalık burç yorumları

KOÇ 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda maddi konularınız ön planda olacak. Borçlarınızı kapatmak yönünde harekete geçebilirsiniz. Bir kredi başvurusu düşünebilirsiniz. Ciddi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuz ameliyat kararı alabilir. Salı akşamından itibaren daha huzurlu bir enerji hakim. Olaylara iyi tarafından bakabileceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Beklediğiniz olumlu haberleri alabilirsiniz. Akademik konularınızda, seyahatlerinizde, yurt dışı bağlantılı işlerinizde şanslı bir haftada olacaksınız. Çarşamba günü Merkür 05:51 itibariyle Güneş’in kalbinde olacak. O gün tutacağınız dilekler kabul olabilir. Cuma gününün gelmesiyle daha çok kariyerinize odaklanacaksınız. Aklınızdaki fikirleri eyleme dökebilirsiniz. Çalışmayanlar gelecekleriyle ilgili kararlar alabilir. Hep yapmak istediği ama bir türlü zaman bulamadığınız şeylere vakit ayırabilirsiniz. Pazar akşamına doğru enerjiniz yükseliyor. Dostlarınızla buluşup, dışarıda vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Haftayı bitirirken şansınız da açılıyor.

BOĞA 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınız gündemde olacak. Partnerinize odaklanacağınız duygusal bir zaman diliminde olacaksınız. Hem karşı taraf hem siz sevginizi göstereceksiniz. Uzun süreli ilişkisi olanlar ilişkilerinde ciddi adım atabilirler. Salı akşamından itibaren daha çok maddi durumunuza odaklanacaksınız. Eşiniz ya da yakınlarınız maddi anlamda size destek olabilir. Çarşamba Merkür 05:51’de Güneş’in kalbinde olacak. Dileklerinizi tutun kabul olabilir. Perşembe günü para konularınızda şanslı bir gündesiniz. Beklediğiniz tutarlar elinize geçebilir. Cuma günü ile beraber enerjiniz artıyor. İçinizdeki huzur hiç olmadığı kadar mutlu hissettirecek. Sebebini bilmediğiniz bir sevinç olabilir. Beklenen haberler ulaşabilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. Eğitim, uluslararası işleriniz varsa disiplinli çalışmanızın karşılığını alabilirsiniz. Pazar akşamı yaklaşırken kariyerinizde çözemediğiniz konular üstüne yoğunlaşabilirsiniz. İKİZLER 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda biraz enerjiniz düşük olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Üstüne düşmediğiniz bir rahatsızlığınız tekrardan nüks edebilir. Psikolojik olarak da haftanın ilk iki günü karışık bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Salı akşamından itibaren hepsi geçiyor. İlişkiniz ve evliliğinizle alakalı konulara vaktinizi harcıyorsunuz. Partnerinizle birbirinize daha fazla bağlanabilirsiniz. Uzun zamandır baş başa kalamadıysanız bu haftayı iyi değerlendirin. Çarşamba günü Merkür saatler 05:51 olduğunda Güneş’in kalbinde olacak. Dileklerinizi çok içten dileyin gerçek olabilir. Özellikle Perşembe günü ilişkinizde şansınız çok açık. Bir evlilik teklifiyle bile karşılaşabilirsiniz. Cuma itibariyle daha çok maddiyatınıza önem vereceksiniz. Uzun zamandır ertelediğiniz ödemelerinizi, borçlarınızı kapatabilirsiniz. Pazar akşamına geldiğinizde huzurlu, mutlu bir enerjiye sahipsiniz. İyimser tavrınız etrafınızdakilere de ışık saçacak.

YENGEÇ 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuklarınız odak noktanız olabilir. Pazartesi’nin başlangıcında hafif gergin durumlar olabilse de devamında aşka doyacağınız bir haftaya merhaba diyorsunuz. Hoşlandığınız kişi size yakınlık gösterebilir. Sizin de hislerinizi belli etmeniz yeni bir ilişkiye yelken açmanızı hızlandırabilir. Çocuğunuzla da vakit geçirmek isteyeceğiniz bir hafta olacak. Belki de çocuğunuzun ısrarıyla diğer işlerinizi bırakıp onunla aktivitelere katılabilirsiniz. Salı akşamından itibaren sağlığınızla ilgili konular ön planda olabilir. Hastalığınız varsa olumlu sonuçları alabilirsiniz. Ofiste de yoğun birkaç gün geçirebilirsiniz. Yeni iş teklifleri için şanslı bir haftadasınız. Çarşamba daha da güzel çünkü Merkür 05:51 itibariyle Güneş’in kalbinde olacak. Hayattan beklentiniz, umutlarınız ne ise dileklerinizi tutun, gerçekleşebilir. Cuma günüyle beraber evlilik ve ilişki hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. Partnerinizle planlar yapabilirsiniz. Pazar akşamına doğruysa maddi konularınız kafanızı kurcalayabilir.

ASLAN 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda aile ve ev konularınız gündeminizde olabilir. Aile içerisindeki bir konuyu çözmeye çalışabilirsiniz. Tarafları bir araya getirip uzlaştırmak isteyebilirsiniz. Sadece bunu yaparken kelimelerinizi dikkatli seçin, yanlış anlaşılabilirsiniz. Aile bireylerinin sağlık sorunlarında da destek olabilirsiniz. Evinizin içinde dekorasyon değişiklikleri düşünebilirsiniz. Salı akşamına geldiğimizde aşk hayatınızda şansınız açılıyor. Sevdiğiniz kişiden sizi mutlu edecek davranışlar görebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentiniz varsa güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çarşamba’ya geldiğimizde Merkür saat 05:51’te Güneş’in kalbinde olacak. Hayaliniz ne ise dileğinizi tutun. Gerçekleşme ihtimali yüksektir. Cuma itibariyle sağlığınıza önem vermeniz gereken bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hafta sonu kendinizi çok yormayın. Ofiste karar vermeniz gereken konularda sorumluluk üstlenebilirsiniz. Pazar akşamına doğru tamamen ilişkinize odaklanıyorsunuz. Eşinizden veya sevgilinizden daha fazla ilgi göreceğiniz bir zaman dilimiyle haftayı sonlandırıyorsunuz.

BAŞAK 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda kardeşinizin, eğitiminizin ve iletişim yönünüzün ön planda olduğu bir zaman diliminde olacaksınız. Pazartesi hem kardeşiniz hem çalıştığınız ortamda iletişim kurduğunuz insanlarla aranızda gergin zamanlar olabilir. Teknolojik aletlerinize de dikkat edin. Kısa süreli bu etkiden sonra her şey pozitif devam ediyor. Sektörünüzde başarılarınız dikkat çekebilir. Salı akşamıyla beraber ailenize vakit ayırabilirsiniz. Aile içindeki bir problem veya sağlık sorunuyla ilgili olumlu haberler alabilirsiniz. Çarşamba günü yöneticiniz Merkür sabah 05:51’de Güneş’in kalbinde olacak. Dileklerinizi çok içten dileyin çünkü bu sefer kabul olabilir. Ev değişikliği düşünenler özellikle Perşembe günü aradığı eve sahip olabilir. Cuma gününe geldiğimizde sizler için aşk hayatınız en ön sırada olacak. Aşkı hissedeceğiniz, partnerinizle daha yakın olabileceğiniz bir hafta sonuna adım atıyorsunuz. İlişkinizle ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. Çocuğunuz varsa ona da vakit ayırmalısınız. Pazar akşamına doğru sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

TERAZİ 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda maddi gelirinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Haftanın başında harcamalarınız ve geliriniz arasındaki dengesizlik canınızı sıksa da sonrasında olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir haftaya devam ediyorsunuz. Salı akşamından itibaren iletişim trafiğinizin artacağı bir zaman diliminde olacaksınız. Bu hafta herkes size fikir danışabilir. Çalışıyorsanız toplantılar, ziyaretler bitmek bilmeyebilir. Satış, pazarlama, reklam sektörlerindeyseniz şanslı bir haftadasınız, yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir. Eğitim hayatınızda da başarılı bir hafta geçirebilirsiniz. Bazılarınız yeni eğitimlere de yazılabilir. Çarşamba’nın gelmesiyle saat 05:51 itibariyle Merkür, Güneş’in kalbinde olacak. Bugün içinizden geçirdikleriniz gerçek olabilir. Dileklerinizi tutmayı unutmayın. Cuma ile birlikte enerjinizi ailenize ayırıyorsunuz. Hafta sonu hep beraber gideceğiniz bir plan yapabilirsiniz. Pazar akşamına geldiğimizde aşk hayatınızda şansınız açılıyor. Partnerinizle romantik anlar yaşayabilirsiniz.

AKREP 28 Ocak-3 Şubat haftasını adeta kendinize ayırıyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Özellikle Pazartesi ve Salı sizi mutlu edecek şeylere vakit ayıracaksınız. Hep ertelediğiniz planlarınızı bu iki gün boyunca eyleme dökebilirsiniz. Salı akşamıyla beraber enerjiniz daha çok maddi konularınıza harcayabilirsiniz. Bu hafta aklınızda yokken bir gelir artışı yaşayabilirsiniz. Para konusunda şansınız çok açık. Yeni bir yatırım fikri de düşünebilirsiniz. Çarşamba günü Merkür 05:51’de Güneş’in kalbinde olacak. Dilek tutmak için daha güzel bir gün olamaz. Umutlarınız gerçek olabilir. Cuma gününe geldiğimizde iş ortamında üstünüze fazla sorumluluk yüklenmeye çalışılabilir. Gün içerisinde telefonlarınız susmayabilir. Ara sıra mola vermeyi unutmayın. Eğitime başlamak için bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ciddi bir konu hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. Pazar akşamına doğru daha sakin bir enerji hakim. Ailenizle evinizde vakit geçirebilirsiniz.

YAY 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Eski bir rahatsızlığınız tekrardan ortaya çıkabilir. Pazartesi günü kendinizi çok yormayın. Psikolojik olarak da geçmişe takılı bir ruh haliniz olabilir. Geçmişinizdeki kişileri veya olayları düşünmek sadece sizin enerjinizi düşürecektir. Salı akşamı itibariyle enerjiniz yükseliyor. Girdiğiniz ortamlarda ilgi çekebilirsiniz. Yalnızsanız bu hafta yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Güzelliğinize önem vereceğiniz bir dönemde olacaksınız. Çarşamba olduğunda Merkür 05:51 itibariyle Güneş’in kalbinde olacak. Hayattan en çok neyi istiyorsanız o gün dileyin. Çünkü gerçek olması mümkün olabilir. Perşembe her konuda şansınız açık, iyi değerlendirin. Cuma’ya geldiğimizde maddiyatınız ön planda olacak. Beklemediğiniz bir para elinize geçebilir. Bir ek prim veya maaşınızda artış olabilir. Pazar akşamına doğru entelektüel yönünüz daha ağır basacak. Yakınlarınızla kültürel aktivitelerde zaman harcayabilirsiniz. OĞLAK 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda enerjinizin yüksek, şansınızın açık olduğu bir zaman dilimindesiniz. Sadece Pazartesi sabah saatlerinde maddi konularınızda dikkatli olun. İnternetten yapacağınız işlemlerde sorunlar çıkabilir. Sonrasında güzel bir enerjiyle haftaya devam ediyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede herkes sizden bahsediyor olabilir. Sosyal yardım kuruluşlarında rol alabilirsiniz. Salı akşamından sonra sağlığınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kronik bir sağlık sorununuz varsa yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Duygusal anlamda da karışık bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Geçmişteki ilişkilerinizden biri tekrardan karşınıza çıkabilir. Çarşamba Merkür gezegeni 05:51’de Güneş’in kalbinde olacak. En çok istediğiniz şeyi içinizden geçirin. Dilekleriniz kabul olabilir. Cuma’ya geldiğimizde enerjiniz yerine geliyor. Kendinize güveniniz tam, her istediğinizi el ettiğiniz mutlu bir hafta sonuna yol alıyorsunuz. Hayatınızda yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize daha fazla bakacağınız bir zaman dilimindesiniz. Pazar akşamına doğru maddi konularınıza önem verebilirsiniz.

KOVA 28 Ocak-3 Şubat haftasına başladığınızda kariyer konularınıza odaklanabilirsiniz. Pazartesi sabahı biraz gerginlikler olsa da devamında güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Yeni bir iş arayışınız varsa haftanın ilk günleri başvurmanız iyi olacaktır. Sizin bir iş arayışınız olmasa bile başka firmaların dikkatini çekmiş olabilirsiniz. Salı akşamı itibariyle sosyal tarafınız ortaya çıkıyor. Hafta ortası arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. Şansınız bu hafta açık, olmaz deyip vazgeçmeyin. Beklemediğiniz şekilde mutlu olabileceğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Çarşamba günü Merkür saat 05:51 itibariyle Güneş’in kalbinde olacak. Hayaliniz ne ise o gün çok içten dileyin, gerçekleşebilir. Perşembe günü adeta bulunduğunuz ortamda parlayabilirsiniz. Başarılarınız konuşulabilir. Cuma günüyle birlikte sağlık sorunlarınız baş gösterebilir. Melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Mutlu olmak için ciddi kararlar alabilirsiniz. Sizi mutsuz eden kişileri hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Pazar akşama doğru enerjiniz yerine geliyor. Sevdiğiniz şeyler vakit ayırarak haftayı kapatıyorsunuz.