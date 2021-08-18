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28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

18.08.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davada müebbet hapis cezası alan, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

28 Şubat davası: Çevik Bir ve Çetin Doğan dahil 14 kişi hakkında tutuklama kararı verildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Yargıtay'ın cezaları onama kararını inceleyen mahkeme; sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklama kararı çıkartarak dosyayı infaz savcılığına gönderdi.

İnfaz savcılığının sanıklara teslim olmaları için süre tanıması beklenirken, belirtilen süre içerisinde teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.

28 Şubat davasında 103 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçlaması ile tutuksuz olarak yargılandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2018'de 103 sanıktan 21'i hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Davada 68 sanık beraat etti. 10 sanık için zaman aşımının dolması, 4 sanık için de ölmüş olmaları nedeniyle dava düşürüldü.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Temmuz 2021'de darbeye teşebbüs suçundan 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, haklarında müebbet hapis cezası verilen sanıklardan eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin darbe suçuna yardım kapsamında olduğu gerekçesiyle cezanın bozulmasına hükmetti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan bazı sanıklar ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşınması için karara itiraz edilmesi talebinde bulunmuş ancak Yargıtay Başsavcılığı karara itiraz edilmeyeceğini bildirerek dosyayı Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Emekli Orgeneraller Çetin Doğan ve Fevzi Türkeri, avukatları aracılığıyla "adil yargılanma hakkının ihlali" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvurularda Doğan ve Türkeri'nin yaş ve sağlık durumu gerekçesiyle de infazın durdurulması talep edildi.

AYM bu başvuruya ilişkin henüz bir karar vermedi.

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