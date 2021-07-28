28 Temmuz günlük burç yorumları: Bugün pozitif enerjiler bizi saracak!

28 Temmuz günlük burç yorumları, bugün şaşırtıcı enerjilerin hakim olduğunu belirtiyor. Bugün Ay, saat 12:57’de Balık burcundan çıkarak Koç burcuna geçiş yapıyor. Merkür ise saat 04:11’de Aslan burcuna geçiyor. 28 Temmuz Çarşamba günü, enerjiler oldukça pozitif gözüküyor. Ancak gezegen geçişleri nedeniyle enerjiler değişebilir. 28 Temmuz gününde Ay saat 04:13 – 12:57 arasında boşlukta olacak. Bu süre zarfında yeni bir iş başlatmamak oldukça önemli. İşte 28 Temmuz günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar şartlar ve koşulların elinizde olmadığını hissedebilirsiniz. Geleceği sorguladığınız bir durum içinde olabilirsiniz. Bu saatten sonra ise enerjiniz artabilir ve aşk hayatınızda yeni bir başlangıç ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar yeniliklere dair kararsız hissedebilir, cesaret gösterme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Fakat bu saatten sonra kendinize güvenerek, ön planda olmaktan çekinmeden aksiyona geçeceksiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar işlerinizde ve planlarınızda dağınıklık olabilir. Sonrasında ise iletişim trafiğiniz hızlanacak. Sosyalleşebilir, yeni insanlarla tanışabilir veya yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar enerjiniz ve motivasyonunuz daha dağınık olabilir. Bu saatten sonra ise finansal konularda hızlı gelişen durumlar ve kazanç-harcama konularında şanslar karşınıza gelecektir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün güne yepyeni fikirlerle, aynı olaylara farklı bakış açılarıyla başlayabilirsiniz. Kendinize, kendi hedeflerinize odaklanacaksınız. Zira Merkür sizin burcunuza geçiyor. Günlük yaşamınız hızlanacak ve hareketli bir döneme geçiş yapacaksınız.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar insanlarla ilişkilerinizde, görüşmelerinizde iletişim aksaklıkları olabilir. Bu saatten sonra ise beklenmedik bir haber alabilirsiniz. İş başvuruları yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar halsizlik, isteksizlik ile sosyalleşme, ilişkilere odaklanma arasında kalabilirsiniz. Bir duyguyu, bir düşünceyi içinizde büyütebilir veya abartabilirsiniz. Fakat öğleden sonra ilişkilerinizde aşk ve heyecan duygusu ortaya çıkmaya başlayabilir.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar beklentileriniz ve istekleriniz ile hayatınızdaki mevcut koşullar daha uyumsuz olabilir, size daha uyumsuz gelebilir. Elinizde olmayana odaklanmayın. Öğleden sonra iş hayatınız için yenilikler ortaya çıkacaktır.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadarki işlerinizde karışıklık ve aksamalar olabilir. Önemli işlerinizi bu saatten sonraya bırakmaya çalışın. Günün geri kalanında enerjiniz daha yüksek olacak, küçük şanslara açık olacaksınız.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar yeniye gitmek ile eskide kalmak, kararlı kalmak ile şartlara uyum sağlamak arasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Fakat bu saatten sonra cesaret gösterme, tavrınızı ortaya koyma hali çalışacaktır.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar finansal konularla ilgili aksamış işleri çözebilir, bekleyen işleri halledebilirsiniz. Bu saatten sonra ise iletişim trafiğiniz hızlanacak. Pek çok iş ve özel görüşmelerinizi yapabilirsiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün saat 12.57'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu saate kadar yeniliğe gitmek, hızlıca karar vermek noktasında aceleci olmayın. Aklınızdan gelip geçici hisler ve düşünceler geçebilir. Bu saatten sonra daha net düşünerek, ne istediğinize karar verebilirsiniz.



