28 yaşındaki kadın bir sabah uyandı ve hafızasını kaybetti!

Ailesinin yüzlerini tanımayan ve yakınlarının isimlerini dahi hatırlayamayan Georgina, hastalığın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hafıza sorunlarıyla yaşamaya devam ediyor. Günlük işlerini tek başına yapmakta zorlanan genç kadın, yaşadığı süreci ve hayatındaki şaşırtıcı değişimi anlattı.

BAŞLANGIÇTA YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANDI

Ofis yöneticisi olarak çalışan Georgina'nın yaşadığı sağlık sorunları, 2024 yılının Ağustos ayında kendisini sersemlemiş ve halsiz hissetmesiyle başladı.

İştah kaybı ve yürüme güçlüğü gibi farklı belirtiler de yaşayan genç kadın, durumunun ağırlaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kendisine, beynin iltihaplanmasına ve şişmesine yol açabilen ciddi bir hastalık olan ensefalit teşhisi konuldu.

Georgina, hastanede geçirdiği sürecin ardından uyandığında ise hayatının eskisi gibi olmadığını fark etti.

AİLESİNİN YÜZLERİNİ VE İSİMLERİNİ HATIRLAYAMADI

Genç kadın, hastaneden çıktıktan sonra yalnızca insanları değil, evindeki temel eşyaların ve odaların yerlerini bile hatırlamakta zorlandığını söyledi.

Georgina yaşadıklarını, "Hastaneden ilk çıktığımda yatak odasının ya da banyonun nerede olduğunu bile hatırlayamazdım" sözleriyle anlattı.

Aradan iki yıl geçmesine rağmen hafıza sorunları devam eden Georgina, insanları ancak onlarla etkileşime girdiğinde hatırlayabildiğini belirtti.

"İnsanların kim olduğunu, bana gülümseyene ya da 'merhaba' diyene kadar bilmiyorum. O zaman bazı şeyler geri geliyor" diyen genç kadın, yaşadığı durumu bir film örneği üzerinden tarif etti.

"HER GÜN YENİDEN TANIŞIYOR GİBİYİM"

Georgina, arkadaşlarının kendisine bir film izleyip izlemediğini sorduğunda yaşadığı duruma benzer bir örnek verdi.

Bir filmin adını duyduğunda oyuncunun fotoğrafını ya da filmin görselini görmeden kimden bahsedildiğini hatırlayamadığını belirten Georgina, "Benim yaşadığım da buna benziyor ama haftanın her günü, her an böyle" dedi.

Günlük yaşamında da benzer durumlarla karşılaştığını anlatan genç kadın, markete gittiğinde tanıdığı insanların hayatındaki önemli gelişmelerden habersiz olabildiğini söyledi.

"Markete gidiyorum ve birinin çocuğu olduğunu görüyorum ama o kişinin hamile olduğunu bile bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK İŞLERİNİ YAPMAKTA BİLE ZORLANIYOR

Ensefalitin ardından yaşadığı hafıza problemleri Georgina'nın yalnızca insanları ve olayları hatırlamasını etkilemedi. Genç kadın, günlük yaşamındaki birçok basit işi de yapmakta zorlanıyor.

Çalışamayan ve araç kullanamayan Georgina; giyinmek, yemek hazırlamak ve evdeki bazı cihazları kullanmak gibi sıradan işlerde de güçlük çekiyor.

Yaşadığı sorunlar nedeniyle babasının yanına taşınan genç kadın, hafıza problemlerinin zaman zaman tehlikeli durumlara da yol açtığını anlattı.

Bir keresinde partneri için fırına yemek koyduğunu, ancak yaklaşık yarım saat sonra bunu tamamen unuttuğunu ve bunun yerine dışarıdan yemek sipariş ettiğini söyledi.

"Fırını açık bıraktım ve neredeyse evi yakıyordum" diyen Georgina, bu tür unutkanlıkların günlük hayatını ne kadar zorlaştırdığını ifade etti.

KAHVESİNE SÜT YERİNE ŞURUP KOYDU

Georgina, yaşadığı hafıza sorunlarının gündelik hayattaki küçük ayrıntılarda da kendisini gösterdiğini söyledi.

Buzdolabının kapağını düzgün kapatamadığını, kurutma makinesini çalıştıramadığını ve kıyafetlerini sık sık ters veya arka önü yanlış şekilde giydiğini anlatan genç kadın, bir keresinde kahvesine süt yerine meyve şurubu koyduğunu fark ettiğini belirtti.

Tüm bu zorluklara rağmen Georgina, yaşadığı durumun içinde kendisine iyi gelen bazı anlar bulmaya çalışıyor.

FİLMLERİ İLK KEZ İZLİYORMUŞ GİBİ SEYREDİYOR

Georgina'nın yaşadığı hafıza kaybının şaşırtıcı sonuçlarından biri ise daha önce izlediği filmleri sanki ilk kez karşılaşıyormuş gibi seyredebilmesi.

Çocukluğundan beri en sevdiği filmlerden birinin The Grinch olduğunu söyleyen genç kadın, annesinin vefatından önce kendisine bu filmle ilgili pijamalar aldığını anlattı.

Filmi yeniden izlerken çocukluk anılarının bazılarını hatırladığını belirten Georgina, bunun kendisi için özel bir deneyim olduğunu söyledi.

"Onu izleyebilmek, küçük bir kızken izliyormuşum gibi hissettirdi. Sanki yeniden 7 yaşında bir kız çocuğuydum. Bu oldukça güzel bir şey" dedi.

Daha önce sevmediği Harry Potter filmlerini de hafıza kaybının ardından yeniden izlemeye başlayan Georgina, "Daha önce Harry Potter bana göre değildi, hatta nefret ederdim. Ama şimdi her şeye baştan başlayabilmek harika oldu" ifadelerini kullandı.

EKİM AYINDA REHABİLİTASYONA BAŞLAYACAK

Georgina, yaşadığı hafıza sorunlarının iyileşmesine yardımcı olması amacıyla ekim ayında bilişsel rehabilitasyon tedavisine başlayacak.

Genç kadın, tedavinin geçmişine ilişkin bazı anıların geri dönmesine yardımcı olmasını umuyor.

Yaşadığı deneyimin ardından ensefalit konusunda farkındalık oluşturmak isteyen Georgina, benzer belirtiler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden tıbbi yardım alması gerektiğini vurguladı.

Telefonlarda acil durumlarda ulaşılabilecek bir kişinin kayıtlı olmasının önemine dikkat çeken genç kadın, kendisinde görülen belirtilere benzer durumlar yaşayanların acil yardım istemekten çekinmemesi gerektiğini söyledi.

"Ne olursa olsun telefonunuzda acil durumda aranacak bir kişi olsun. Benim yaşadığım belirtilere benzer şeyler yaşarsanız ambulansı arayın. Öksürüğünüz ya da boğazınızda hafif bir gıdıklanma olduğunu düşünseniz bile yardım istemekten çekinmeyin" dedi.

GÖRSELLER TEMSİLİDİR.