29 Ağustos burç yorumları! Tutamayacağınız vaatler vermekten kaçının!

İkizler burcu anlık gerilimlere dikkat etmeli. Terazi burcunun ise kıskançlık ve kontrol mücadelelerine girişmemesi tavsiye ediliyor. İşte 29 Ağustos Pazar Astrolog Merve Rençber’in Oğlak, Yay, Başak, Balık, Kova, Terazi, Aslan, Akrep, İkizler, Yengeç, Koç ve Boğa burcu yorumları…

KOÇ

Bugün güne etkileyici rüyalarla başlayabilirsiniz. Günün ilk yarısında tembellikler ve keyfi hareket etme isteğiniz artabilir. Öğleden sonra ise planlarınız doğrultusunda ilerleyebilirsiniz. Kardeşlerinizden, hayatınızdaki kadın figürlerden destek görebilirsiniz.

BOĞA

Bugün günün ilk yarısında aşırılıklara kaçmaktan kaçının. Yemeklerde aşırıya kaçmak daha hızlı kilo alımına neden olabilir. İç huzursuzluklarınızı fiziksel hareketle dağıtabilirsiniz. Doğayla iç içe olmak, sevdiklerinizle iletişiminizi arttırmak iyi gelecektir.

İKİZLER

Bugün uyku düzensizlikleriyle güne başlayabilir ve günün ilk yarısında halsiz hissedebilir veya tembellik yapmak isteyebilirsiniz. Gün boyu yoğun bir program içerisinde olabilir, ailenizle ve sevdiklerinizle bir arada vakit geçirebilirsiniz. Anlık gerilimlere ise dikkat edin.

YENGEÇ

Bugün günün ilk yarısında finansal hesaplamalarla ilgilenebilir ve rahatsız olduğunuz meselelerle ilgili aksiyona geçme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sizi aşağıya çeken duygu ve düşüncelerin peşinden sürüklenmemeye çalışın. Öğleden sonra sosyal ve keyifli olacaksınız.

ASLAN

Bugün günün ilk yarısında ilişkilerinizde sürpriz durumlar olabilir. Ortak çıkarlarda buluşmaya, ilişkileriniz için ortak çaba sarf etmeye özen gösterin. Bireysellik ve aşırılık gerilimi tetikleyebilir. Öğleden sonra daha yapıcı davranarak keyif aldığınız paylaşımlar yaratabilirsiniz.

BAŞAK

Bugün günün ilk yarısında yapılacak işlerinizi tamamlamak ve rahatlamak isteyebilirsiniz. Sağlığınız ve beslenmenizle ilgili özenli olmanız gerektiği gibi yemeklerde aşırıya kaçmaya karşı dikkat edin. Kilo alımına daha açık bir gündesiniz. Öğleden sonra aklınızdan geçenler önünüze gelebilir. Sözlerinizin enerjisi güçleniyor.

TERAZİ

Bugün günün ilk yarısında çocuklarınızın sorumluluğuyla ilgilenebilir, çocuklarınız için harcamalar yapabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde daha keskin konuşmalar veya duygular gündeme gelebilir. Kıskançlık ve kontrol mücadelelerine girmeyin.

AKREP

Bugün günün ilk yarısında dostluk ve partnerlik ilişkilerinizde samimi paylaşımlar, fedakarlıklar veya değerli hissetme arzusu daha önemli ve ön planda olabilir. Bazı ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bazı ilişkileriniz ise derinleşerek güçlenebilir.

YAY

Bugün günün ilk yarısında tembellik yapmak, daha rahat hareket etmek ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Anlık durumlar düşüncelerinizi aniden değiştirebilir. Büyük sözlerden, tutamayacağınız vaatler vermekten kaçının. Öğleden sonra geleceğiniz için adımlar atabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün günün ilk yarısında harcamalarınız olabilir, sevdiklerinizle programlar yapabilirsiniz. Bolluk bilinci içinde olmak, paranın size gelişini hızlandırabilir. Kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz. Öğleden sonra ilişkilerinizin geleceğini konuşabilirsiniz.

KOVA

Bugün günün ilk yarısında rüyalarınızın etkisinde, uyku düzeninizde farklılıklara giderek her zamankinden başka bir ruh halinde olabilirsiniz. Bir süredir var olan enerjinizin tam tersine gidebilir, daha hırslı veya daha rahat davranabilirsiniz.

BALIK

Bugün yaşamdan keyif almaya, ruh halinize göre hareket etmeye, canınızın istediğini yapmaya odaklanabilirsiniz. Zaman zaman daha umursamaz, bireysel davranabilir veya olayları kendi açınızdan ele alabilirsiniz. Kibir duygusuyla hareket etmemeye, kibirli ve büyük sözler sarf etmemeye dikkat edin.



