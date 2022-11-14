29. dönem POMEM başvuru şartları nelerdir? 29. dönem POMEM başvuru tarihleri ve şartları açıklandı: 13 bin polis öğrencisi alınacak!

POMEM başvurularını 2021 veya 2022'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavlarının birinde P3 puan türünden en az 60 alan kişiler ile ön lisans mezunları için yapılan 2022 KPSS sınavından P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar yapabilecek. POMEM başvuruları için adayların Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması da gerekiyor. İşte POMEM 29. dönem başvuruları hakkında merak edilenler...

POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI

POMEM'lere Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.

POMEM başvuruları 14 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı.

POMEM için başvuru süreci 25 Kasım'da saat 17:00'de sona erecek.

Başvurular http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

POMEM başvuruları için T.C. vatandaşı olmak, lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, şehit ya da vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak gerekmektedir.

Öte yandan adayların 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmaları beklenmektedir.

Başvuruda bulunacak kadın adayların 162 cm, erkek adayların 167 cm’den kısa boylu olmamaları istenirken; adaylarda silah taşımaya ya da silahlı görev yapmaya hukuki bir engel bulunmaması da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POMEM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

POMEM başvuru şartlarının yer aldığı kılavuz da Polis Akademisi resmi web sitesinde erişime açıldı.

POMEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

POMEM'E 13 BİN ÖÇĞRENCİ ALINACAK!

POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere toplamda 13 bin öğrenci alınacağı ifade edildi.

