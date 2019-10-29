WASSENAAR/VATİKAN/BRÜKSEL/TİRAN (AA) - Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Hollanda, Vatikan, Belçika ve Arnavutluk'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Bozar kültür ve sanat merkezinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve eşi Simay Gümrükçü ev sahipliğindeki resepsiyona Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Bozay, Belçikalı üst düzey yetkililer, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, diplomatik ve askeri erkandan çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj davetlilerle paylaşıldı. Büyükelçi Gümrükçü, Belçika'daki Türk toplumunun iki ülke arasında dostluk köprüsü kurduğunu söyledi. Türkiye’nin insani yardımda ilk sırada yer aldığını belirten Gümrükçü, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Program kapsamında dünyaca ünlü piyanist İdil Biret konser verdi.

- Vatikan'da Cumhuriyet Bayramı Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da Cumhuriyet’in 96. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir resepsiyon verdi. Büyükelçilik rezidansındaki resepsiyona Vatikan ve Roma'daki iş, sanat, akademi ve kordiplomatik mensuplardan çok sayıda davetli katıldı. Göktaş, yaptığı konuşmada, büyükelçi olarak ilk kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ederek, tarihte yeni bir sayfa açtığını dile getiren Göktaş, "Türkiye, Cumhuriyet dönemindeki kazanımlarını koruma konusunda kararlıdır. Türkiye, stratejik ama zorlu bir coğrafyada yer alıyor." dedi. - Barış Pınarı Harekatı Suriye’nin kuzeydoğusundaki otorite boşluğundan yararlanan terör örgütlerine karşı Türkiye'nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: "Türkiye olarak 9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı, ulusal güvenliğimizi tehdit eden terör unsurlarını hedef almaktadır. Şunu açıkça söylemek istiyorum, bizim problemimiz YPG denilen terör örgütü iledir. Bu grup, Batı'nın da terör örgütü saydığı PKK'nın Suriye’deki uzantısıdır. Bu bir etnik mesele değildir, tamamen terörle mücadeleye yönelik bir hamledir."

Göktaş, Türk halkının zulme uğrayan, yerlerinden yurtlarından Suriyelilerle ekmeğini paylaşmaktan çekinmediğini de belirterek, "Köken, din, ırk ayrımı yapmaksızın, herkese kapımızı açtık. 3 milyon 600 bin Suriyeli ülkemizde ağırlıyoruz. Türkler olarak bizler, kültürel, etnik ve dini farklılıkları birer zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenledir ki, Vatikan'ın barışı ve insani değerlere dayalı kardeşlik anlayışını savunmasını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı. - De Wittenburg Şatosu'nda Cumhuriyet resepsiyonu Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği ile Amsterdam, Rotterdam ve Deventer Başkonsoloslukları tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Wassenaar kentindeki De Wittenburg Şatosu’nda düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Elçi-Müsteşar Alper Yüksel, Askeri Ataşe Yarbay Kahraman Bozkurt, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Hollanda'nın Denk Partisi Milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, Hollanda'daki NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görev yapan Türk askerler, başkonsoloslar, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, büyükelçilik çalışanları, farklı ülkelerin askeri ataşeleri ve büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Dişli, resepsiyonda yaptığı konuşmada, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, Türkiye ve Hollanda arasındaki diyaloğun önemli bir aracının Wittenburg konferansları olmasından dolayı resepsiyonu bu yıl rezidans yerine De Wittenburg Şatosu’nda yaptıklarını söyledi. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren her alanda yürütülen kalkınma mücadelesine işaret eden Dişli, şunları kaydetti: "Bu mücadelenin sonucunda bugün ülkemiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümeti, gelişmiş demokrasisi, dinamik ekonomisi, güçlü ordusu ve diplomasisiyle bölgesinde ve dünyada başat bir aktör ve bir istikrar unsuru haline gelmiştir. Nitekim, son dönemde yaşadığımız gelişmeler de ülkemizin uluslararası alandaki ağırlığının açık bir göstergesidir." Dişli, 2023 yılında, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına doğru milletin her alanda yeni başarılara imza atmış olacağına ve toplumun her bir bireyinin daha iyiye doğru mesafe katetmiş olacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi. Hollanda’daki Türk toplumunun ülkenin ekonomisine ve toplumsal yaşamına yapıcı katkıda bulunmasının gurur verici olduğuna dikkati çeken Dişli, "Elbette ki her zaman daha iyisi mümkündür. Toplumumuzun Hollanda’daki konumunu daha güçlü ve etkin kılmak, toplumumuzun her bir ferdinin bu ülkede adından söz ettirir başarılara imza atması nihai hedefimizdir." ifadesini kullandı.

- Arnavutluk’ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vakıfta eğitim gören çocuklar katıldı. Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin olgun bir devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Dört yıl sonra Allah nasip ederse Türkiye Cumhuriyeti devletinin 100. Yıldönümünü kutlayacağız." dedi. Arnavutluk’ta her Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken bir taraftan da Arnavutluk’la Türkiye arasındaki ebedi dostluk ve iş birliğinin de yıldönümünü kutladıklarını anlatan Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra Türkiye’nin ebedi dostluk ve iş birliği anlaşması imzaladığı ülkelerin başında Arnavutluk geliyor. Yani biz aslında sizlerle aynı zamanda hem 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunu anarken, kutlarken aslında Arnavutluk’la olan ebedi dostluk ve iş birliği anlaşmamızı da bu ilişkilerin temelinin atılışını da birlikte kutluyoruz.”