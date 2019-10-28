29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da çelenk sunma törenleri yapıldı.

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı marşlar seslendirdi.

Törene, Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kentte ayrıca "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünden başlayan yarışlarda, minik, küçük, yıldız, genç ve özel kategorideki sporculardan oluşan 150 katılımcı, bin 500 metrelik parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

- Erzurum

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.