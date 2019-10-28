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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da çelenk sunma törenleri düzenlendi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da çelenk sunma törenleri yapıldı.

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı marşlar seslendirdi.

Törene, Vali Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kentte ayrıca "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünden başlayan yarışlarda, minik, küçük, yıldız, genç ve özel kategorideki sporculardan oluşan 150 katılımcı, bin 500 metrelik parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

- Erzurum

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı.

- Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

- Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Tank Albay Erhan Altın ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Boşnak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile vatandaşlar da katıldı.

- Ardahan

Ardahan Valiliği bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda, anıta çelenk sunulması sonrasında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

- Iğdır

Iğdır Belediyesi önünde düzenlenen programa, Vali Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Bölge illerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yarın gün boyu düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

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Ardahan Cumhuriyet Çelenk Erzincan ığdır

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