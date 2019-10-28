HABER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 20:16 | Son Güncelleme

Kayseri'de "96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda, merkez Talas ilçesinde bulunan Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu önünde bir araya gelen yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak yamaç paraşütü indirme alanına kadar yürüdü.

Cumhuriyet'in 96. yılını birlik, beraberlik ve coşku ile kutlamak için düzenlenen yürüyüşün ardından gençler, Alperen Kekilli'nin konserini dinledi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümüne özel yürüyüş ve konser tertiplediklerini söyledi.

Cumhuriyetin bekçileri olarak cumhuriyete ve bayrağa sahip çıktıklarını vurgulayan Turan, devlet ve millet olarak, birlik ve beraberlik içinde nice 29 Ekimleri birlikte kutlama temennisinde bulundu.

Yürüyüşe, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Serkan Tok da katıldı.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
GÜNCELLEME - Elazığ'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralıGÜNCELLEME - Elazığ'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralıBeylikdüzü'nde silahlı saldırı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" Kayseri Ülkü Ocakları

En Çok Okunan Haberler

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Garanti'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Garanti'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Trump: Bağdadi operasyonunun videolarını yayımlamayı düşünüyoruz

Trump'tan 'Bağdadi' açıklaması

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor! Bağdadi operasyonunda bu teçhizatlar kullanıldı

Bağdadi operasyonunda kullanıldı! İşte o teçhizatlar

Son dakika! Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

BM: Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek

BM: Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek

AA, İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyonun görgü tanıklarına ulaştı

Bağdadi operasyonunun görgü tanıkları o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.