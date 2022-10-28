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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapalı olan yollar hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğe kapalı yollar!

28.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak kutlama ve etkinlikler dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konder, yürüyüş ve geçit törenlerinin belli olmasının ardından açıklamada bulunuldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapalı olan yollar hangileri? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğe kapalı yollar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapalı olan yollar hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafiğe kapalı yollar!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan bu anlamlı gün için geri sayım sürerken arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapalı olan yollar hangileri? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı olan yollar ve detaylar haberimizde...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI?

29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00 itibarıyla; Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Öte yandan İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı ile Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamının çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile burayaaçılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

(İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

(İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda trefiğe kapalı olan yollar hakkında yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

28 Ekim yarım gün mü? 28 Ekim Cuma resmi tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır.

Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ANLAMI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesini temsil eden Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana kutlanan milli bir bayramdır. Bayramda, 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin cumhuriyet yönetimine geçtiğini ilan ettiği olayları anılmaktadır. Devlet yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920'den beri fiilen bir cumhuriyetti, ancak resmi olarak doğrulanması üç buçuk yıl sonra gerçekleşti. Atatürk'ün 29 Ekim 1923'te ülkenin cumhuriyet statüsü ilan etmesiyle birlikte resmi devlet ismi ise Türkiye Cumhuriyeti olarak düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı sonrasında Büyük Millet Meclisi'nde oylama yapıldı ve Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye ve KKTC sınırları içerisinde her 29 Ekim günü resmi bayram olarak kutlanır.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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