HABER

29 Ekim kutlamalarında Mehmetçiğe asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:31 | Son Güncelleme

Cumhuriyetin İlanın 96.

Cumhuriyetin İlanın 96. yılında Düzce’de kutlamalar her yıldan daha farklı ve daha coşkulu kutlandı. Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları muhteşem koreografi ile hem Cumhuriyetimizi hem de Mehmetçiği unutmadılar. Sporcu gençler Mehmetçiğe Asker selamı gönderdi.
Düzce’de Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümünde Arsal Anadolu Lisesi öğrenci ve eğitimcilerinin hazırladığı programda Barış Pınarı ve Kuzey Irak’ta devam eden Pençe 3 Harekatı’nda ki askerleri unutulmadı. “Cumhuriyeti böyle kurduk” temasıyla öğrenci ve öğretmenler hazırladıkları koreografide Cumhuriyet yıllarından bu güne kadar Türk insanını giyimleriyle canlandıran öğrenciler okudukları şiirlerle de cumhuriyeti anlattılar. Ardından hazırlanan programda ise Türk Bayrakları ve “Yanındayız Mehmetçiğim” yazısını yazdılar. Sporcu gençlerde gösterilerin ardından Mehmetçiğe Asker Selamı gönderdiler.

PARTNERİşte asker İdo Tatlısesİşte asker İdo Tatlıses
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Bilecik’te beton kulesinden düşen işçi hayatını kaybettiBilecik’te beton kulesinden düşen işçi hayatını kaybetti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

UEFA'dan skandal karar!

UEFA'dan skandal karar!

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

Sosyal medyadan paylaştı: Akıncı yeni yuvasında

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İBB'nin Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri ile ilgili kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Türkiye'den İngiltere'ye Sancaktape Belediye Başkanı'na saldırı tepkisi

Türkiye'den İngiltere'ye tepki

Türkiye ve Rusya'nın anlaştığı 150 saatlik süre bugün doluyor!

150 saatlik süre bugün doluyor! Gözler bölgeye çevrildi

Balık varlığının sürdürülmesi için hazırlanan yasa teklifi yarın TBMM'ye geliyor

TBMM'de görüşülmeye başlanacak! 'Ağır yaptırımlar geliyor'

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.