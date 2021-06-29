29 Haziran Günlük Burç Yorumları | Bugün ilişkiler adına uyumlu enerjiler var!

29 Haziran tarihinde Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugün hedeflerimize giden yolda belli fedakarlıklar yapmamız gerekebilir. Bu sebeple hassas yanımızın biraz ağır basması muhtemel. Hayatımızda olan kadınlardan belli destekler görebilir ve yapmak istediğimiz işler ile ilgili olarak bir yardım alabiliriz. Günlük burç yorumları bugün için ilişkilerimizde bir uyum olduğundan bahsediyor. İşte 29 Haziran günlük burç yorumları…

KOÇ BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında planlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz ve ruh halinize göre hareket edebilirsiniz. Dağınıklık hali olabilir. Öğleden sonra kendinizi bir anda önemli konuşmaların içinde bulabilirsiniz. Kardeşler gün içinde ön planda olacak.

BOĞA BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısındaki istek ve arzularınızın peşinden gidip ve şansınızı deneme odaklı hareket edin. Fırsat değerlendirmekten kaçınmayın. Öğleden sonra finansal konular öne çıkmaya başlıyor. Para kayıplarına karşı dikkat edin.

İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün bakış açınızı veya fikirlerinizi bir alanda komple değiştiren bir durum olabilir. Yanlış anlama ve anlaşılmalar olabileceği gibi daha önce yaşanmış yanlış anlamaların bugün farkına varabilirsiniz. Küslük veya barışmalara açık bir gün. Dış görüntünüzle ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün daha sorgulayıcı olacağınız, bazı duygu ve düşüncelerinizi kendinize saklayacağınız, zaman zaman kendi içinize çekileceğiniz enerjiler var. Yurtdışı bağlantılı veya sosyal medya üzerinden işler, yayıncılık ve reklamla ilgili çalışmalar gündemde olabilir.

ASLAN BURCU YORUMU

Bugün alacak verecek, borçlar konularında fikir değiştirebilirsiniz. Bazı satın alımlarınızdan vazgeçerken o sırada yeni harcama planları yapabilirsiniz. Günün ilk yarısında auranız çok daha güçlü. Akşam saatlerinde görüşmeler yapılabilir.

BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün sevdikleriniz sizler için adımlar atabilir. İlişkide olduğunuz insanlara ve sevdiklerinize karşı daha hassas olduğunuz bir gün geçirebilirsiniz. Ufak bir söz veya küçük bir tavır sizde büyük duygular uyandırabilir. Küslüklere açık enerjiler var, dikkat.

TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün beslenme düzeninizde değişiklikler olacak ve daha çok ruh halinize göre beslenme arzusunda olacaksınız. İş hayatında ise ilişkiler ve ortamın enerjisi gün içinde ruh halinizi daha çok belirleyebilir. Stratejik davranma zamanı. Şartlara göre hareket edeceksiniz.

AKREP BURCU YORUMU

Bugün iç dünyanızda daha hızlı duygu değişimleri yaşayabilirsiniz. Küçük bir iyilik, anlık bir söz veya tavır sizde insanlarla ilgili hızlı fikir değişikliklerine yol açabilir. Mantık ve sezginin ayrılabileceği etkiler var. Bu noktada sezgiye kulak verin.

YAY BURCU YORUMU

Bugün güne daha hızlı başlayabilir, günün ilk yarısında elinizi attığınız işi tamamlayabilirsiniz. Öğleden sonra günün tamamında ilişkiler ve görüşmeler, toplantılar ve konuşmalar gündemde olacak. İş görüşmeleri yapılabilir. Fakat ilişkilerde daha hassas davranma zamanı.

OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün geleceğe dair plan ve tasarılar yapacak, önünüzü görmekle ilgileneceksiniz. Olaylara somut tarafından bakabilir, özellikle finansal konularda güçlenme odaklı olabilirsiniz. Gün içinde kendinizi yeterli derecede ifade etmeye özen gösterin. Anlaşılmayı beklemek yerine konuşun.

KOVA BURCU YORUMU

Bugün finansal konularda şanslar yakalayabilirsiniz. Alışveriş fırsatları karşınıza çıkabilir. Çekiliş vb gibi şans odaklı alanlarda ise beklemediğiniz şekilde şans gelebilir. Çocuklarınızla daha fazla ilgilenebilir veya bekarsanız aşk hayatınıza kafa yorabilirsiniz.

BALIK BURCU YORUMU

Bugün günün ilk yarısında yakın çevrenizle iletişim trafiği içerisinde olabilirsiniz. Fakat günün büyük bir kısmında planlarınızı değiştirebilecek etkiler çalışıyor olacak. Özellikle akşama dair planlarınız daha hızlı veya bir anda değişebilir. Sürpriz yapabilir veya sürprizle karşılaşabilirsiniz.



