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29 Mart günlük burç yorumları | Akrep, Koç ve Boğa burçlarında neler oluyor?

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29.03.2021 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astrolog Merve Rençber, Yay, Akrep, Terazi, Balık, Kova, Oğlak, İkizler, Boğa, Başak, Aslan, Yengeç ve Koç burçları için günlük burç yorumlarını paylaştı. İlişkilerden sosyal hayata, kariyerden seyahate, yeni aktivitelerden finansal konulara kadar Yay, Akrep, Terazi, Balık, Kova, Oğlak, İkizler, Boğa, Başak, Aslan, Yengeç ve Koç burçlarında önemli, gelişmeler yaşanıyor.

29 Mart günlük burç yorumları | Akrep, Koç ve Boğa burçlarında neler oluyor?

Özellikle Akrep burçları, 29 Mart Pazartesi günü spiritüel çalışmalarla ilgilenebilir, maddi-manevi yardımlarda bulunabilir. Koç, Terazi, Balık, Kova, Yay, Akrep, Başak, Aslan, Oğlak, İkizler, Boğa ve Yengeç burçlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Koç burcuna bazı kişilerden görebileceği dengesiz tavırlarla ilgili dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

29 MART KOÇ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde aşırılık ve abartılara giden durumlar yaşanabilir. Bazı kişilerden daha abartılı, dengesiz tavırlar görebilirsiniz. Sosyal bir gün geçiriyorsunuz.

29 MART BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş görüşmeleri, yöneticilerle görüşmeler ve çalışma hayatına dair hedefleriniz ön planda olabilir. Kariyer hedeflerinize ulaşmak için emek verme zamanı.

29 MART İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün oldukça hareketli, sosyal ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli seyahatler, organizasyonlar ve aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Eğitim süreçlerinde şanslar çalışabilir.

29 MART YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal konular, alım-satım gündemleri ve aile içi ilişkilerde para trafiği gündeme gelebilir. Hakkınız olan alacaklara ve ödemelere ulaşabilirsiniz.

29 MART ASLAN BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde ikili durumlar arasından bir seçim yapabilir, bir süredir yaşadığınız gel gitlerinizi sonlandırabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre, dostlar gün boyu ön planda olacaktır.

29 MART BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün yüklü ödemeler, lüks ihtiyaçlardan yola çıkan harcamalar gündeme gelebilir. Kariyeriniz ve eğitiminiz için kendinize yatırımlar yapabilirsiniz. İş ilişkilerinde fayda ve çıkarlar ön planda olabilir.

29 MART TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün yaşamdan keyif alma arzusuyla hareket etme, iç huzurunuzu besleyecek hobilerle ilgilenme, kendinizi mutlu etme zamanı. Abartılı ve aşırı materyalist yargılar ve beklentilerden uzaklaşmalı.

29 MART AKREP BURCU YORUMU

Bugün spiritüel çalışmalarla ilgilenebilir, maddi-manevi yardımlar yapabilir, fedakarlığınızla öne çıkabilirsiniz. Ev halkının sağlığıyla ilgili destekler gündeme gelebilir.

29 MART YAY BURCU YORUMU

Bugün arkadaşlar ve sosyal çevre, organizasyon ve davetler, eğitim ve seyahatlerle ilgili düzenlemeler gündemde olacaktır. Kardeşlerle yakın ilişkiler içinde olabilirsiniz.

29 MART OĞLAK BURCU YORUMU

Bugün finansal konularla bağlantılı iş görüşmeleri, anlaşmalar gündeme gelebilir. İmzalar atabilir, iş görüşmelerinde lehinize sonuçlar sağlayabilirsiniz.

29 MART KOVA BURCU YORUMU

Bugün yasal süreçler, tazminat ve nafaka, alacaklar ve ödemelerle ilgili süreçler gündeminizde olabilir. Uzun vadeli bir yatırım araştırması içinde olabilirsiniz.

29 MART BALIK BURCU YORUMU

Bugün koşullara göre hareket etme, akışa uyum sağlama zamanı. Gizli kibir ve egosal tavırlardan kaçınmalısınız. Güven konusunda hassasiyetlere açık bir gün geçirebilirsiniz.


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