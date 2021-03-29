29 Mart günlük burç yorumları | Akrep, Koç ve Boğa burçlarında neler oluyor?

Özellikle Akrep burçları, 29 Mart Pazartesi günü spiritüel çalışmalarla ilgilenebilir, maddi-manevi yardımlarda bulunabilir. Koç, Terazi, Balık, Kova, Yay, Akrep, Başak, Aslan, Oğlak, İkizler, Boğa ve Yengeç burçlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Koç burcuna bazı kişilerden görebileceği dengesiz tavırlarla ilgili dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

29 MART KOÇ BURCU YORUMU

Bugün ilişkilerinizde aşırılık ve abartılara giden durumlar yaşanabilir. Bazı kişilerden daha abartılı, dengesiz tavırlar görebilirsiniz. Sosyal bir gün geçiriyorsunuz.

29 MART BOĞA BURCU YORUMU

Bugün iş görüşmeleri, yöneticilerle görüşmeler ve çalışma hayatına dair hedefleriniz ön planda olabilir. Kariyer hedeflerinize ulaşmak için emek verme zamanı.

29 MART İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün oldukça hareketli, sosyal ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli seyahatler, organizasyonlar ve aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Eğitim süreçlerinde şanslar çalışabilir.

29 MART YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün finansal konular, alım-satım gündemleri ve aile içi ilişkilerde para trafiği gündeme gelebilir. Hakkınız olan alacaklara ve ödemelere ulaşabilirsiniz.