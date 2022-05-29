29 MAYIS 2022 HAVA DURUMU! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 29 Mayıs İstanbul'da hava durumu...

29 Mayıs Pazar günü hava durumu ile 29 Mayıs haftasında havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs Pazar günü için yapılan açıklama ve 29 Mayıs Pazar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 29 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il il hava durumu ve detaylar...

29 MAYIS 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Burdur, Isparta, Bolu, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bingöl, Muş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Sakarya ve Bursa'nın güneyi, Van ve Hakkari'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam edeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

EDİRNE °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 31°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışl

MALATYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

