İstanbul’un Fethi 29 Mayıs Pazar gününün yaklaşması sebebiyle vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konusu arasında yer alıyor. Bu anlamlı güne sayılı günler kala vatandaşlar arama motorlarında 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin kaçıncı yılı? İstanbul nasıl fethedildi? 29 Mayıs resmi tatil mi? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik...

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YILI?

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.

İSTANBUL NASIL FETHEDİLDİ?

Mehmet, 1453 yılında henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek "Fatih" unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Sultanlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatil değildir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi nedeniyle kutlanan 29 Mayıs, bu sene pazar gününe denk geliyor.

