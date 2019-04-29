29 Nisan-5 Mayıs haftalık burç yorumları

KOÇ 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına başladığınızda enerjiniz geçen haftaya oranla düşük olabilir. Özellikle halsiz olabilirsiniz. Geçmişteki meseleler hala aklınızı kurcalayabilir. Salı günü ise bu yılın Satürn retrosu Oğlak burcunda başlıyor olacak. 18 Eylül’e kadar sizleri kariyer konularınızda etkileyecek. Satürn retrosu ise çok çalışmanız gereken, çalışırken de önünüze zorluklar çıkartan bir durum yaratabilir. Çalışmıyorsanız da geleceğiniz konusunda kaygılı durumlar yaşayabilirsiniz. Geleceğinizi garanti görmeyip, umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Konu ne olursa olsun emek verdiğiniz sürece başarı sizinle olacaktır. Hafta ortası ise enerjiniz yükselişe geçiyor. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Tam bir Koç burcu enerjisiyle cesurca yola devam ediyor olacaksınız. Aşk hayatınızda da güzellikler yaşanabilir. Hafta sonu ise maddi konularınız gündeme gelebilir. Pazar günü 01:45’te 14 derece Boğa burcunda bir yeniay meydana geliyor. Parayla ilgili konularınızda yeni başlangıçlara vesile olabilir. Yeni bir iş ve daha iyi bir maaş veya çalışmalarınızın karşılığında beklemediğiniz bir prim alabilirsiniz. Kısacası maddi anlamda nefes alacağınız bir yeniay sizleri bekliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... Oğlak burcunda Satürn retrosu! 30 Nisan-18 Eylül Bugün başlıyor 3 Ekim'de sona erecek!

BOĞA 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına enerjiniz yüksek ve şanslı başlıyorsunuz. Beklemediğiniz anda sizi mutlu edecek sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal yönünüz ön planda olacak. Dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Salı’ya geldiğimizde 2019’un Satürn retro hareketi Oğlak burcunda başlıyor. 18 Eylül’e kadar eğitim konularınızda, seyahatlerinizde işleriniz ağır ilerleyebilir. Eğer ki bir üniversite başvurusu yapacaksınız bu tarihten önce evraklarınızı tamamlayın. Aynı şey yurt dışı işleriniz için de geçerlidir. Her şeyi garantilediğinizden emin olun. Son dakikaya bırakmayın. Bazen karamsar bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kendinize iyi gelen aktivitelere vakit ayırmak psikolojinize iyi gelecektir. Hafta ortası sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Kronik rahatsızlıkları olanlar tedavilerini ihmal etmesin. Geçmişteki bir konu tekrardan canınızı sıkabilir. Hafta sonuna geldiğimizde bambaşka bir Boğa burcu var. Kendine güvenen, mutlu, huzurlu bir ruh haliniz olacak. Üstelik sizin burcunuzda Pazar günü yeniay meydana geliyor. 01:45’te 14 derece Boğa burcundaki yeniay, şanslı bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Umudunuzu kaybettiğiniz konularda tekrardan şans size dönecektir. Hayatınızda yeniliklere yer açmak için daha güzel bir zaman dilimi olamaz. Bu yeniayda dilek tutmayı da unutmayın.

İKİZLER 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Sürpriz bir iş teklifi kapınızı çalabilir. Yöneticinizden de beklemediğiniz güzel bir haber alabilirsiniz. Bu yılın Satürn retrosu Salı günü Oğlak burcunda başlıyor. 18 Eylül’e kadar yaptığınız harcamalarda dikkatli olun. Borçlarınız giderek artabilir. Gelirinizin üstünde yapacağınız ödemeleri kapatmakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularda temkinli olmalısınız. Ciddi sağlık problemi olanlar için ameliyat konuları gündeme gelebilir. Miras konunuz varsa başkalarının dediklerine güvenmeyin. Hafta ortası şanslı bir dönem geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda başarılarınız konuşulabilir. Diğer insanlardan bir adım önde olabilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşları için harekete geçebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber sosyal ortamlarda vakit harcayabilirsiniz. Hafta sonu enerjiniz biraz düşse de Pazar günü oluşan yeniay size umut olacaktır. Saat 01:45’te 14 derece Boğa burcundaki yeniay, sizler için tamamen eskiyi silip yeni bir hayata başlamak için destek verecek. Psikolojik olarak yeniden doğacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Sağlık problemleri olanlar için de şifa olacak bir yeniay sizleri bekliyor olacak.

YENGEÇ 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Umutlarınızın gerçek olduğu bir zaman diliminde olabilirsiniz. Akademik hayatınızla, yurt dışı işlerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazılarınız tatil planları yapabilir. Yılın Satürn retrosu Oğlak burcunda Salı itibariyle başlıyor. 18 Eylül’e kadar eşinizle veya sevgilinizle ilgili bir karar sürecinde olabilirsiniz. Bazı süreçlerin artık sizi tatmin etmediğini düşünebilirsiniz. Satürn bildiğiniz üzere ders vericidir. Belki de partnerinizle ilgili göremediğiniz gerçekleri yavaş yavaş görebilirsiniz. Hayalperest değil tamamen mantıklı olacağınız bir dönemde olacaksınız. Hafta ortası ise kariyer konularınıza yoğunlaşabilirsiniz. Güzel gelişmeler yaşasanız da bazen dobra olmanız iş ortamında eleştiriler alabilir. Hafta sonu ise şansınız daha da açılıyor. Güzel haber bu kadarla kalmıyor. Bir de bu şanslı evrenizde Pazar günü yeniay meydana geliyor. 01:45’te 14 derece Boğa burcundaki yeniay, sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız yeni kişiler sayesinde işinizde, eğitiminizde iyi yerlere gelebileceğinizi gösteriyor. Dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Şanslı bir gündesiniz bu tarihi not edin.

ASLAN 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına maddi konularınıza ağırlık vererek başlıyorsunuz. Özellikle borçlarınızı kapatmak için elinize sürpriz paralar geçebilir. Miras konusu varsa bununla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu haftanın önemli olaylarından biri de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosudur. 18 Eylül’e kadar sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bir şeyiniz yok sandığınızda belki de derinlerde başka bir hastalık yatıyor olabilir. Duygusal olarak çok fazla kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu görmeniz zorlaşabilir. Evcil hayvanınız varsa bu süreçte ona dikkat etmelisiniz. Ofiste altınızda çalışanlar yüzünüze gülüp arkanızdan konuşabilirler. Kariyer yaşantınızda kendinizden başka kimse olmadığını unutmayın. Hafta ortası ise pozitif bir zaman diliminde olacaksınız. Olumlu haberler alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonu geleceğiniz ve kariyeriniz gündeminizde olabilir. Pazar günü 14 derece Boğa burcunda 01:45’te oluşan yeniay, tam da bu kariyer fırsatlarını önünüze getirmek için geliyor. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

BAŞAK 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına eşinize, sevgilinize odaklanarak başlıyorsunuz. İlişkinizde güzel günler geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden sürpriz davranışlar görürseniz şaşırmayın. Mutlu olacağınız anlar yaşayabilirsiniz. Salı gününe baktığımızda Oğlak burcunda bu yılın Satürn retrosu başlıyor olacak. 18 Eylül’e kadar aşk hayatınızda gerçekleri göremeyeceğiniz bir dönem olabilir. Belki de görüp bir şans daha vermek istediğinizden kararsız olabilirsiniz. Bu dönem içerisinde ilişkinizde ciddi kararlar almak isteseniz de 18 Eylül sonrası bu durum netleşecektir. Çocuğunuz varsa onunla da sorun yaşayacağınız bir süreçte olabilirsiniz. Hafta ortası ise finansal konularınız vaktinizi alabilir. Kredileriniz, borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Sağlık problemleri olanlar için ameliyat kararları gündeme gelebilir. Hafta sonu olumlu bir zaman dilimi sizleri bekliyor. Pazar günü 01:45’te Boğa burcundaki 14 derecedeki yeniay size yeni umutlarla geliyor. Aklınıza eyleme geçirmek istediğiniz planlar için harekete geçebilirsiniz. Akademik hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz.

TERAZİ 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına başladığınızda çalışma ortamınız ve sağlığınız önceliğiniz olabilir. Enerjiniz biraz daha düşse de iş hayatınızda sürpriz bir gelişme yüzünüzü güldürebilir. Psikolojik olarak da daha mutlu hissedebilirsiniz. Yılın Satürn retrosu Salı itibariyle Oğlak burcunda başlıyor. 18 Eylül’e kadar aile içinde huzursuz bir dönem geçirebilirsiniz. Geçmişteki bazı şeyler sizden saklanıyor olabilir. Evinizde değişiklik düşünüyorsanız bu dönem biraz daha beklemeniz gerekebilir. Ailede otoriter tavır gösteren biriyle aranız açılabilir. Hafta ortası ilişkiniz ve evliliğiniz gündemde olabilir. Eşinizle aranızdaki problemleri masaya yatırıp çözüme ulaştırabilirsiniz. Ortaklıkla kurduğunuz işinizle ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu ise daha çok maddiyatınıza önem verebilirsiniz. 14 derece Boğa burcunda Pazar günü 01:45’te yeniay oluşuyor. Bu yeniay finansal yönünüze vurgu yapacak. Maddi bir destek görebilirsiniz. Bu gelirinizde artışla da olabilir birinin size yardımcı olmasıyla da meydana gelebilir. Borçlarınızı kapatmak adına elinize geçen parayı değerlendirebilirsiniz. Eşinizin maddi durumunda da gelişme yaşanabilir.

AKREP 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına aşkla, şansla başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ansızın sizi şaşırtabilir. Aynı durumu çocuğunuzla ilgili bir konuda da yaşayabilirsiniz. Onunla ilgili umutlarınız, dilekleriniz kabul olabilir. Salı günü geldiğinde yılın Satürn retrosu Oğlak burcunda başlıyor. 18 Eylül’e kadar insan ilişkilerinde iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Daha içinize kapanık ve sessiz bir hale bürünebilirsiniz. Ruh haliniz gerçekleri görmenize engel olabilir. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda eskisinden daha çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Hafta ortası ise sağlığınıza özen göstermelisiniz. Önemsiz sandığınız bir durum ciddi olabilir. Çalışma hayatınızda da vakit harcayabilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde ilişkileriniz gündemde olacak. Pazar günü saat 01:45’te oluşan 14 derece Boğa burcundaki yeniay yalnızlar için yeni bir ilişkinin başlangıcına önderlik edebilir. İlişkisi olanlar için de evlilik yolunda yeni adımlar atılabilir. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa güzel maddi getirisi olan proje veya iş fırsatları önümüzdeki günlerde karşınıza çıkabilir.

YAY 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına başladığınızda aileniz önceliğiniz olabilir. Onlara vakit ayırmak sizlere de iyi gelecektir. Ailecek sevineceğiniz sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev bakanlarınız varsa beklemediğiniz anda kendinizi ev tutarken bulabilirsiniz. Salı günü Oğlak burcunda bu yılın Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar finansal durumunuzda gerçekçi olmanız gerekiyor. Fazla hayal kurup çok büyük ödemelerin altına girerseniz büyük sıkıntılarla yüzleşebilirsiniz. Temkinli olmanız gereken bir dönemde olacaksınız. Büyük yatırımlar için harekete geçerken çok iyi analiz etmelisiniz. Hafta ortası ise aşk hayatınız ve çocuğunuz öncelikli olacaktır. Şansınızın da açıldığı dönemde olacaksınız. Sevdiğiniz kişiyle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu enerjiniz biraz azalabilir. Güzel haber ise Pazar günü yeniayın meydana geliyor olmasıdır. 01:45’te meydana gelen 14 derece Boğa burcundaki yeniay çalışma ortamınızda da yenilikleri beraberinde getirebilir. Sağlığınızla ilgili yeni bir ilaca veya tedaviye başlayabilirsiniz. Bazılarınız yeni bir evcil hayvan edinebilir.

OĞLAK 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına başladığınızda iletişim trafiğiniz çok aktif olabilir. İnsanlar size sürekli fikir danışıp, önderliğinizde ilerlemek isteyebilir. Eğitim hayatınızda ise sürpriz güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeşiniz, akrabalarınız gündeminizde olabilir. Yılın Satürn retrosu Salı günü itibariyle sizlerin burcunda başlıyor olacak. 18 Eylül’e kadar sizin burcunuzda hareketine devam eden Satürn sizi güçlendirmeye devam etse de zorlamaya da bir o kadar devam edecek. Karşınıza çıkan zorluklara direnmeye, üstesinden gelmeye çabaladıkça zafer sizin olacaktır. Satürn’ü en iyi tanıyan sizsiniz, ne yapmanız gerektiğini en iyi siz bilirsiniz. Hafta ortası ise daha huzur sakin bir enerjiniz var. Evde vakit geçirmek, ailenizle planlar yapmak isteyebilirsiniz. Hafta sonuna geldiğimizde sizlerin de şansı açılıyor. Pazar ise bir yeniay meydana geliyor. Boğa burcunda 01:45’te 14 derecede oluşan yeniay aşk hayatınıza ışık tutacak. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Uzun süredir hoşlandığınız biri varsa karşı tarafta size bir adım atabilir. Çocuğunuzla ilgili de yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA 29 Nisan- 5 Mayıs haftasına başladığınızda gelirinize odaklanabilirsiniz. Beklemediğiniz sürpriz bir miktar da hesabınıza geçebilir. Maaşınızda veya aldığınız primlerde artış olabilir. Salı gününe geldiğimizde bu yılki Satürn retrosu Oğlak burcunda başlıyor. 18 Eylül’e kadar en çok dikkat etmeniz gereken konu sağlığınız olacak. En ufak bir ihmalkarlık hastanede vakit geçirmenize neden olabilir. Korkularınız, endişeleriniz size engel olabilir. Bu dönem eskiye geri dönüş yaparsanız Satürn dersinizi almadığınız için yine size istediklerinizi vermeyecektir. Bu bir ilişkide olabilir bir kariyer meselesi de ama konu her neyse geçmiş geçmişte kalmıştır. Hafta ortası ise kardeşinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınız ön plana çıkabilir. Kültürel aktivitelere katılabilirsiniz. Olumlu haberler alabilirsiniz. Hafta sonu ise aileniz, eviniz ön planda olacak. Pazar saat 01:45’te 14 derece Boğa burcundaki yeniay ailecek sevineceğiniz yeni haber getirebilir. Aile içindeki rahatsızlığı olan birinin şifa bulduğuna dair bir sevinç de olabilir.