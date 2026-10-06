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Hangi top daha büyük? Seçtiğiniz yanıt karakterinizi yansıtıyor

Basit görünen bu görsel testi, verdiğiniz yanıt üzerinden kişilik özelliklerinize dair eğlenceli bir yorum sunuyor. Öndeki ya da arkadaki topu seçmeniz, liderlik anlayışınız ve hayata yaklaşımınız hakkında ipuçları veriyor.

Hangi top daha büyük? Seçtiğiniz yanıt karakterinizi yansıtıyor
Nilgün Arabacı

Görselde birbirinden farklı konumlarda iki top bulunuyor. Sizce hangi top daha büyük? İlk bakışta dikkatinizi çeken ve daha büyük olduğunu düşündüğünüz topu seçin. Ardından seçiminizin kişiliğiniz hakkında ne söylediğine göz atın.

Hangi top daha büyük? Seçtiğiniz yanıt karakterinizi yansıtıyor 1

ÖNDEKİ TOPU SEÇTİYSENİZ

Liderlik özelliklerinizle ön plana çıkmıyor olabilirsiniz. Ancak çevrenizdeki insanlar fikir almak veya bir konuda danışmak istediklerinde size başvuruyor.

Başkalarının önüne geçmek yerine zaman zaman geri planda kalmayı ve insanların önden ilerlemesine izin vermeyi tercih ediyorsunuz. Sakin ve gözlemci yaklaşımınız, çevrenizdekilerin düşüncelerine önem verdiğinizi gösteriyor.

ARKADAKİ TOPU SEÇTİYSENİZ

Doğal bir liderlik özelliğine sahip olduğunuz düşünülüyor. Risk almaktan ve büyük adımlar atmaktan çekinmiyorsunuz.

Aynı zamanda ayrıntılara verdiğiniz önem, yaptığınız işlerde başarılı olmanıza yardımcı oluyor. Bir hedef belirlediğinizde detayları gözden kaçırmadan ilerlemeyi ve gerektiğinde sorumluluk almayı tercih ediyorsunuz.

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kişilik testi test
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